Admirez le travail de Jessica-Sophie Lessard au Salon Rouge

La Coopérative art[o], en collaboration avec le Service des loisirs et des bibliothèques, présente les œuvres de l’artiste Jessica-Sophie Lessard, dans le cadre de l’exposition intitulée Mémoires de mouvements spontanés : l’émergence d’une poésie. Le vernissage a lieu le mercredi 25 avril à 17 h au Salon Rouge de la bibliothèque Saint-Luc. L’exposition se poursuit jusqu’au 11 juin 2018.

En constante remise en question au sujet de la vie et de son art, Jessica-Sophie est une femme qui s’interroge beaucoup, ce qui se reflète dans l’évolution de ses créations.

« Mon art est en constante transformation, explorant tantôt le monde animal, tantôt le monde intérieur par l’abstraction artistique. Je suis également très intuitive et je ressens profondément l’essence des êtres qui m’entourent. Ma perception de leur beauté intérieure est d’ailleurs une grande source d’inspiration pour moi. »

Du côté du président de la coopérative, Gilles Gemme, ce sont les couleurs qui le frappent en premier.

« L’éclat des tableaux et l’utilisation des formes, que Jessica-Sophie s’approprie afin de les réinventer, m’ont frappé dès le premier regard. Par exemple, les formes oblongues et circulaires reviennent souvent et de façon organisée. L’ensemble de ses toiles est très éclatant ! »

Une démarche artistique instinctif

Se laissant guider par son instinct, son sens esthétique et ses émotions, Jessica-Sophie Lessard donne forme à ce désordre apparent afin d’en faire émerger l’harmonie menant à une poésie artistique.

Vernissage

L’entrée est gratuite alors profitez de l’occasion pour venir échanger avec l’artiste.

Un peu plus, à propos d’art[o]

art[o] est une coopérative de solidarité artistique et culturelle œuvrant à la promotion des arts et des artistes dans le Haut- Richelieu. Pour toutes les informations concernant les activités, les intéressés peuvent consulter le www.cooparto.com ou composer le 450 346-9036 durant les heures d’ouverture.