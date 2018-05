Une programmation forte et diversifiée pour la 14e édition

C’est un bonheur qui se renouvelle depuis maintenant 14 ans : le dévoilement de la programmation des Grandes Soirées du Festival Chants de Vielles. Les 29, 30 juin et 1er juillet 2018, Saint-Antoine-sur-Richelieu accueille, une fois de plus, des artistes exceptionnels en chant et musiques trad, folk et acoustique.



Parmi la cinquantaine d’artistes du Québec, d’Amérique du Nord et d’Europe, mentionnons notamment la présence du collectif SOLO avec Le Vent du Nord et De Temps Antan qui lancera son premier album tant attendu le samedi en plus d’offrir un spectacle festif et enlevant.

« C’est toujours un privilège pour moi de monter sur scène avec Le Vent du Nord. Je me réjouis également de faire découvrir aux festivaliers beaucoup d’autres artistes hors du commun qui contribuent à créer 1001 petits et grands moments mémorables dans un décor enchanteur », souligne Nicolas Boulerice, président de Chants de Vielles.



Les Grandes Soirées



Traditionnellement, à Chants de Vielles, la soirée du vendredi met en vedette des artistes réputés pour placer la tradition chantée à l’honneur. En soirée d’ouverture dès 19 h 30, La Nuit du Chant commencera avec le quatuor féminin Kongero. Ces artistes très appréciés au Québec invitent le public à vivre une immersion dans la musique traditionnelle suédoise avec d’impressionnantes harmonies vocales. Le groupe lanaudois Hommage aux aînés, qui recrée l’ambiance des veillées d’antan avec ses chansons à répondre, saura faire vibrer Saint-Antoine-sur-Richelieu! Cette veillée se terminera sur une note excentrique avec le groupe Super Parquet d’Auvergne qui surprend par sa musique psychédélique, planante et dansante.







Un samedi soir inoubliable se prépare à Chants de Vielles. La Veillée de la Rive sera haute en couleur avec d’abord Pylawak, artiste émergeant de la Matawinie, qui présentera les pièces de son premier album. Après plusieurs tournées à travers le monde, le groupe Les Poules à Colin offrira ensuite, dans une ambiance festive et familiale, une prestation rafraîchissante qui saura plaire à tous. La soirée se clôturera en beauté avec le spectacle du collectif de musique traditionnelle SOLO composé des formations de renommée mondiale Le Vent du Nord et De Temps Antan. Les festivaliers seront les premiers à pouvoir se procurer le CD « Notre album SOLO » qui sera lancé officiellement à Chants de Vielles en formule 5 à 7.



Dimanche, dès 17 h, le Grand Concert de Clôture Entre chiens et loupssera l’occasion de voir le nouveau spectacle de la Fanfare Monfarleau qui interprétera des chansons populaires québécoises des années 50 et 60. Suivra le trio français Tondo composé des virtuoses Gilles Chabenat (vielle à roue), Maarten Decombel (guitare) et Fred Pouget (clarinettes, cornemuse). Toujours en virtuosité, cette 14e édition prendra fin avec Molsky's Mountain Driftersqui sera au Québec pour un concert unique. Fondé par le légendaire Bruce Molsky, considéré comme l’un des plus grands violonistes américains de tous les temps, on y retrouve aussi Allison de Groot (banjo, chant) et Stash Wyslouch (guitare chant). Au programme : old time, bluegrass et authentique musique folk/trad des montagnes apalachiennes. Une finale grandiose en perspective!



Les valeurs sûres de retour

Depuis quelques années, la programmation jeunesse de qualité, qui prend de plus en plus d’ampleur, plaît énormément aux familles. Les informations sur ces ateliers et spectacles seront dévoilées sous peu.



Le Festival déploie aussi plusieurs moments forts, comme le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur le Richelieu, le Défilé de chanteurs, musiciens et curieux : autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance des plus particulières, transformant le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.