Une journée culture et numérique à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le 9 mai, à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, se tenait une journée exploratoire sur l’intégration du numérique en culture. À l’invitation de Culture Montérégie, accompagné par la Direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec Québec numérique, une centaine de personnes, issues principalement des milieux culturels et municipaux, étaient rassemblées pour s’informer et s’inspirer des mille et une possibilités qu’ouvre le numérique en matière de développement culturel et artistique.

Plusieurs initiatives de la région y étaient à l’honneur. Scènes ouvertes, un réseau de 21 salles de spectacle dans 19 villes du Québec, dont le Théâtre des Deux Rives où avait lieu la journée, qui sont connectées grâce à un nouveau dispositif de téléprésence scénique développé par la

Société des arts technologiques (SAT).

Un projet mené à Longueuil l’an passé, une réelle expérience de synergie entre un artiste, Larose, une œuvre numérique intitullée Couleurs et la Ville de Longueuil.

Les bibliothèques de Brossard et de Sainte-Julie y étaient pour faire connaître leur Fab lab et Médialab, de nouveaux espaces de création des plus ouverts.

« Les participantes et participants semblaient voir, au terme de la journée, l’intégration du

numérique dans leurs opérations comme quelque chose d’accessible et de très stimulant,

commente Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Les présentations ont

contribué à démystifier le numérique et surtout à redonner confiance au milieu. Une ouverture

à la collaboration et une volonté de se mettre en action étaient palpables. »

Startup drink

Cette journée s’est terminée par un « 5 à 7 », organisé par Garage & co, en collaboration avec

ARTBOX, au cours duquel des startups numériques/technologiques de la région ont pu

présenter leur offre de services et établir de nouvelles relations d’affaires avec le milieu culturel.

La suite pour l’automne

Cette journée du 9 mai constituait la première d’une série d’initiatives numériques qui

s’inscrivent dans chacun des volets du mandat de Culture Montérégie : regrouper et mobiliser,

informer, représenter, conseiller et promouvoir.