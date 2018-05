L’International de montgolfières fête ses 35 ans le mardi 14 août 2018

C’est le mardi 14 août que l’organisation de l’International de montgolfières soulignera les 35 ans du festival d’été le plus familial au Québec. Les Johannais et Johannaises sont invités à y assister en grand nombre et seront mis au coeur de la fête.



On y fêtera entre autres les 20 ans de la montgolfière emblématique du festival, Piko, créée par l’artiste international Vittorio. Une nuit magique mettant en vedette le souriant personnage bleu et les pilotes locaux promettent un moment mémorable. En musique, c'est le style audacieux d’Hubert Lenoir qui donnera le coup d’envoi à cette soirée de festivités. Puis, ce sont les Trois Accords qui inviteront les festivaliers à chanter à tue-tête les hymnes les plus populaires du groupe.

« Nous avons hâte d’accueillir les festivaliers à cette grande fête du 35e. La programmation de cette journée promet de faire chanter et danser les Johannais et nous en sommes très fiers. De plus, pour son anniversaire, Piko sera assurément la vedette et les festivaliers auront l’occasion de s’approcher pour le voir dans toute sa splendeur » a dit M. Jean Fontaine, président du conseil administratif de l’International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Prestations d’artistes locaux, exposition de photos prises sur le site du festival et dans la région du Haut Richelieu au cours des 35 dernières années complèteront la programmation de cette journée qui s’annonce mémorable.



Désireux de permettre au plus grand nombre possible de Johannais de participer à cette fête, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre une gratuité par adresse de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« À partir du 15 mai, les Johannais recevront par la poste l’édition estivale du magazine Complicité. Ils y trouveront à l’intérieur un coupon échangeable pour un billet gratuit pour la grande fête du 35e du mardi 14 août. J’espère qu’ils seront nombreux à profiter de cette promotion et vivre sur le site du Festival une journée des plus festives », souligne le maire, Alain Laplante de la Ville.



Procédures



Pour profiter de cette promotion, les citoyens devront se rendre au bureau de Tourisme Haut-Richelieu, situé au 31, rue Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu pour obtenir leur billet gratuit.

Voici quelques données et consignes à respecter concernant le coupon :