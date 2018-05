La Ruée vers l'art : 16 artistes ouvrent les portes de leur atelier

C’est avec fierté que la coopérative art[o] annonce la tenue de la quinzième édition de La Ruée vers l’art. Pour l’occasion, 16 artistes ouvrent les portes de leur atelier au public, les 26, 27 mai et les 2, 3 juin 2018, de 11 h à 17 h. Le lancement de l’événement a lieu le vendredi 25 mai à la coop, dès 17 h.



Encore une fois cette année, les artistes participants accueilleront les visiteurs chez art[o] et dans leur lieu de création dans le but d’échanger sur des sujets qu’ils affectionnent tels que les arts et la culture. Ce sera aussi l’occasion pour eux de présenter des œuvres uniques aux visiteurs et partager avec eux, leur passion pour la création. La diversité de l’offre artistique est variée grâce à la cohorte 2018 composée des artistes suivants :



Marie A.Giroux (peinture et sculpture de verre soufflé), Roger Alexandre (peinture/acrylique), Hélène Béliveau (peinture/techniques mixtes), Claire Bienvenue (peinture/techniques mixtes), Marie Claprood (peinture/techniques mixtes & acrylique), Grégoire Dunlevy (maroquinerie), Carole Ferrer (sculpture, mosaïque, vitrail), Daniel Granger (sculpture, ébénisterie), Louise Guay (peinture/ techniques mixtes & acrylique), Yvan Lafontaine (estampe, peinture), Paule Lamarche (estampe), Mireille Molleur (peinture/acrylique), Marcel Poirier (estampe, peinture, gravure), Micheline Proulx (peinture/ techniques mixtes & acrylique), Monique St-Amand (peinture/ techniques mixtes) et Fern St-Hilaire (peinture/huile).



En plus d’accéder aux ateliers des artistes, chacun d’eux sera représenté par une de leur toile, exposée à la galerie art[o], du 25 mai au 3 juin. Ce collectif permettra aux visiteurs de découvrir leur travail afin de concevoir leur propre itinéraire, en fonction de leurs coups de cœur.

Tout comme l’événement, l’exposition est gratuite.

Durant La Ruée vers l’art, la coop logera quelques artistes, pour qui la galerie fera office d’atelier éphémère. Allez voir en grand nombre!

Pour plus d'informations, composez le 450 346-9036 ou rendez-vous sur le www.cooparto.com.