Trente-et-un artistes sont réunis afin de présenter une œuvre dans le cadre du collectif estival annuel. L’exposition a lieu à la galerie principale d’art[o] et débute le 8 juin 2018 à 17 h et se poursuit jusqu’au 1er juillet. Le public est donc invité à découvrir l’été à travers le regard des peintres et sculpteurs participants.



La période estivale est à nos portes et cette exposition signifie l’arrivée de la période chaude pour les artistes qui présentent une œuvre. Comme le mentionne Hélène Béliveau, « C’est une conclusion à notre belle programmation annuelle et une promesse d’été. »



Claire Bienvenue, quant à elle, est reconnaissante de la visibilité que cette occasion lui offre. « art[o] donne une belle visibilité à ses artistes membres durant la période estivale. »



D’ailleurs, l’artiste vous invite à venir visiter l’exposition, pour le plaisir des yeux. L’été s’annonce beau et le collectif estival constitue une magnifique entrée en matière.



Trente-et-un artistes en mode estival



Dans l’ordre alphabétique, le public pourra admirer les œuvres de :



Marie A.Giroux, Roger Alexandre, Yolande Amyot, Hélène Béliveau, Claire Bienvenue, Luc Benoit, Marie Choquette, Lorraine Doucet, Michelle Dozois, Carole Ferrer, Lucille Grenier, Louise Guay, Louise Hunt, Julie Lafaille, Yvan Lafontaine, Lise Lalonde, Isabelle Langevin, Marie-Aline Lemay, Hélène Lessard, Lina Loisel, Robert Lorrain, Mireille Molleur, Suzanne Molleur, Marcel Poirier, Micheline Proulx, Diane Richer, Pierre Sigouin, Monique St-Amand, Fern St-Hilaire, Jocelyne Tremblay et Marie-Ève Valiquette.



Vernissage



Les trente-et-un artistes et art[o] invitent le public à assister au vernissage des œuvres, dans le cadre d’un 5 à 7, le vendredi 8 juin.



L’entrée étant gratuite, il est possible de visiter l’exposition du mercredi au dimanche de 13 h à 16 h et ce, jusqu’au 1er juillet, à la galerie principale d’art[o], située au 37, rue Saint-Jacques.



Un peu plus, à propos d’art[o]

art[o] est une coopérative de solidarité artistique et culturelle œuvrant à la promotion des arts et des artistes dans le Haut-Richelieu.



Pour toutes les informations concernant les activités, les intéressés peuvent consulter le www.cooparto.com ou composer le 450 346-9036 durant les heures d’ouverture.