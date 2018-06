Tom Cochrane et Simple Plan chanteront à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu revient, pour une 35e édition, du 11 au 19 août 2018 et sera un rassemblement des plus familial. Avec ses nombreuses nouveautés, ses multiples zones d’activités, ses spectacles pour enfants, ainsi que ses envolées colorées et magiques, le festival saura enchanter les petits et les grands.

« C’est une fierté pour moi de représenter l’International de montgolfières pour la 35e édition. Chaque année, je me réjouis à l’idée d’y retourner et d’assister aux magnifiques envolées de montgolfières toujours aussi impressionnantes ! Je ne me tannerai jamais de voir ces immenses ballons décoller et colorer le ciel. C’est assurément un incontournable pour ma famille et moi », Anouk Meunier, porte-parole.

Le festival accueille pour une fois de plus près de 100 montgolfières venues des quatre coins de la planète, dont huit formes spéciales. Avec les nombreuses envolées, de matin comme de soir, attendez-vous à des vues spectaculaires. Chaque décollage est magique et donne des allures de ballet aérien au ciel du Haut-Richelieu. De plus, ne manquez surtout pas les Nuits magiques, les 12, 14, 17 et 18 août, ces magnifiques illuminations de ballons retenus au sol, telles de grosses lanternes chinoises.

Les familles seront au coeur du festival

La 35e édition du festival ajoute à ses zones d’activités La Tribu. Venez découvrir notre toute nouvelle zone d’animation conçue spécialement pour la famille. Avec ses 100 000 pieds carrés d’activités pour les enfants de tous âges, ses aires de repos et son centre de service, le tout aménagé dans un décor inspirant les tropiques, La Tribu saura assurément plaire à toute la famille.

Vous y retrouverez un mur d’escalade gonflable de plus de 10 mètres de hauteur, de multiples jeux gonflables pour tous les âges, un parcours d’obstacles gonflables, un kiosque de maquillage, des piscines à balles, un coin bambin ainsi qu’une zone pique-nique. Tous y trouveront leur compte.

En cas de fringale, les festivaliers ne seront pas en reste. Le Quartier J5, une nouveauté cette année présentée par Le Journal de Montréal, proposera de nombreuses options pour prendre un verre ou casser la croûte. Vous trouverez dans cette zone alimentaire de nombreux camions de rue, La Terrasse Budweiser constituée d’un grand bar central, ainsi qu’une ambiance festive assurée par la nouvelle Scène Hydro-Québec ! Ce sera l’endroit idéal pour débuter la soirée.

De retour cette année, la Scène Découverte Tim Hortons sera le rendez-vous familial du festival avec ses nombreux artistes pour enfants. Les plus jeunes seront ravis de voir leurs artistes préférés tels que Arthur L’aventurier, de retour cette année au festival au grand bonheur des familles, ainsi que le toujours aussi populaire et acclamé Caillou. Juju Arc en ciel, Abeille Beausoleil, Brindille et Charlot, Cibelle et Rapidou, Animagination, Théâtre Tortue Berlue, Églantine et le Capitaine Pompidou et La Comtesse d’Harmonia seront également au rendez-vous.

Tom Cochrane et Simple Plan sur la scène Loto-Québec

La Scène Loto-Québec présentera pour cette édition des artistes québécois et internationaux. De grands noms y performeront, dont la formation montréalaise Simple Plan et le chanteur canadien Tom Cochrane. Éric Lapointe fera aussi rocker la place en interprétant les chansons de son nouvel album Délivrance et ses autres grands succès.

Le rap sera représenté grâce à Loud qui vous en mettra plein la vue. Les festivaliers auront également droit à une performance mémorable du populaire Marc Dupré. L’excentrique Hubert Lenoir performera le même soir que les inlassables Trois Accords. Kaïn et Alfa Rococo viendront quant à eux chanter leurs plus grands succès. Isabelle Boulay et Patrice Michaud seront accompagnés d’invités surprises qui seront annoncés plus tard dans la saison. La scène accueillera aussi Kevin Parent qui reprend les routes du Québec cet été.

De nombreux autres artistes adorés des Québécois fouleront les planches : Andréanne A. Malette, Émile Bilodeau, Michaël ainsi que Yann Perreau qui feront aussi chanter et danser le public à travers les neuf soirées festives. Des spectacles d’humour ont également été prévus au programme : Philippe Bond, Alex Roy et Les Grandes Crues seront présents pour faire rire les festivaliers. Il y en aura définitivement pour tous les goûts.

Sur la scène Découverte Tim Hortons, des artistes de la relève dont Maude Audet, Félix Dyotte, Jay Scott x Smitty Bacalley, Debbie Tebbs et Helena Deland viendront performer. De plus, plusieurs DJs seront de la partie, dont Marco Tropiano, DJ Vertigo et Bruno Berdnikoff, et de nombreuses écoles de danse feront bouger toute la famille.

La Scène Hydro-Québec a également été revisitée, animant Le Quartier J5 avec des performances d’artistes francophones émergents tels que Cédrik St-Onge, Mégane Cyr, AMÉ, Simon Kingsbury et Lou-Adriane Cassidy. Une ambiance festive sera assurément au rendez-vous grâce à la Scène Hydro-Québec.

Célébration du 35e

Pour son 35e anniversaire, le festival offrira aux citoyens de SaintJean-sur-Richelieu, le mardi 14 août 2018, une soirée des plus animées afin de souligner ses 35 années d’existence. En plus de fêter son 35e , le festival soulignera aussi les 20 ans de sa populaire mascotte Piko. Pour son anniversaire, la montgolfière emblématique sera sans l’ombre d’un doute la vedette, et les festivaliers auront l’occasion de s’approcher pour la voir dans toute sa splendeur.

Les festivaliers seront aussi mis au cœur de la fête : Nuit magique géante mettant les pilotes locaux de l’avant, exposition rétrospective du festival d’hier à aujourd’hui, programmation festive mettant de l’avant des artistes locaux dont Le Gros Duo, Bill Boquet, Bastien et Serge And Peppers, et plusieurs autres surprises.

Bien plus que de la musique et des montgolfières

De nombreuses autres activités attendent les festivaliers : cours d’initiation au skateboard, carré de sable géant, mur de craies géantes et manèges seront au rendez-vous pour amuser toute la famille. Petits et grands pourront aussi en apprendre davantage sur la montgolfière en faisant la rencontre des pilotes ou en participant à l’expérience de l’enveloppe.

De plus, des jeux de tables, des jeux géants, un coin bricolage, des slacklines ainsi qu’un espace détente vous attendent dans la Zone Rouge FM qui hébergera aussi un studio radio pour la durée du festival. Vous pourrez également passer par la Zone Chevrolet et découvrir leurs différents véhicules et leur parcours de petites voitures téléguidées.

Finalement, après avoir participé à toutes ces activités, vous pourrez prendre une pause et siroter un verre au Bistro SAQ. Pour profiter des neuf jours de festivités et vivre l’expérience complète, procurez-vous l’un de nos passeports intégrés, offerts en quantité limitée, qui donnent accès à l’entrée sur le site tous les jours, aux manèges et au stationnement. Vous pouvez aussi mettre la main sur nos passeports 9 jours régulier et jeunesse, nos forfaits famille, ainsi que nos billets journaliers.

Pour consulter l’offre complète des billets et des passeports, visitez le www.montgolfieres.com dès maintenant.