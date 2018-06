Amalgame de nouveautés et traditions pour le Symposium d'arts du Haut-Richelieu

La coopérative art[o] est fière de dévoiler le nom des artistes participant à l’événement estival du Symposium d’arts du Haut-Richelieu, qui a lieu dans le parc Gerry-Boulet, les 6, 7 et 8 juillet, de 11 h à 18 h.

En collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’édition 2018 de l’événement compte quelques belles nouveautés.

Intempéries déjouées avec une nouveauté

Cette année, dans le but de déjouer la pluie que Dame Nature pourrait nous offrir, les artistes seront tous logés sous un grand chapiteau. Les visiteurs auront donc le loisir de les voir à l’œuvre dans un seul lieu, beau temps, mauvais temps. D’ailleurs, la scène sera également située dans cet emplacement. Cela permettra une ambiance musicale agréable pour les artistes et le public.

Des artistes d’ici et d’ailleurs

Pour la 22e édition du Symposium d’arts du Haut-Richelieu, les artistes de la région accueillent parmi eux deux artistes de la région de Drummondville et de Québec. Voici la liste des artistes présents :

Marie A.Giroux, Yolande Amyot, Monica Baron, Daniel Carbray, Lorraine Doucet, Stéphanie Fiola, Louise Guay, Marie-Ève Landry de Québec, Robert Lorrain, Claude Melançon, Danielle Molleur, Mireille Molleur, Suzanne Molleur, Anne-Marie Noble de Drummondville, Madeleine Poussard Langlois, Micheline Proulx, Fern St-Hilaire, Carmen Tougas Poulin, Marie-Ève Valiquette et Diane Varin.

De plus, le public pourra visiter la boutique regroupant les objets d’art et d’artisanat des 8 artistes suivantes :

Marie Dubuc (Jack & Lou, Les lampes de Marie), Francine Hébert, Sylvie Jean, Lise Lalonde, Lina Loisel, Claire Marchand (Mi-Clair), Manon Rondeau et Monique St-Amand.

Du stylo au pinceau : aux couleurs de l’International de Montgolfières

L’idée de l’activité « Du stylo au pinceau », jumelant des gens du milieu des affaires à des artistes, est née en 2008, dans les bureaux de l’International de Montgolfières, à l’occasion du 25e anniversaire de l’événement. Comme il célèbre son 35e cette année, le directeur exécutif, Benoit Lemay, troquera son stylo pour un pinceau, le temps de la création d’une œuvre d’art, tout comme 5 autres personnalités, dont l’identité sera dévoilée lors du lancement, le 5 juillet à 17 h chez art[o].

Mosaïque, maquillage et prestations scéniques

Le succès qu’a connu l’atelier de l’artiste Geneviève Phénix, L’heure du coucou, a poussé l’organisation du Symposium à reproduire l’expérience. Les enfants pourront donc se faire maquiller et participer à la création d’une sublime mosaïque, sous forme de casse-tête, à laquelle la participation des adultes est également encouragée.

Du côté de la scène, les visiteurs retrouveront Georges Bourgeois et sa guitare lors de la première journée de l’événement. Le pianiste et chanteur Bay B Boomer prendra le relais samedi et dimanche en offrant 2 prestations par jour, tandis que le Théâtre du Bahut présentera sa pièce dans l’après-midi du samedi, et ce, grâce à la collaboration de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Tous les spectacles auront lieu dans le parc Gerry-Boulet, sous le grand chapiteau. Voici l’horaire :