Le meilleur du folk, trad et acoustique cette fin de semaine

Le Festival Chants de Vielles sera lancé ce vendredi 29 juin dès 15 h! Pour une 14e année, une programmation forte et diversifiée rassemble une soixantaine d’artistes folk, trad et acoustique du Québec, d’Amérique du Nord et de l’Europe.

Vendredi, samedi et dimanche, vivez une expérience mémorable en découvrant les spectacles, ateliers, activités pour enfants, défilé, promenades en bateau-dragon, artisans et plus encore! La musique, le chant et la danse sont à l’honneur à Saint-Antoine-sur-Richelieu!

Les Grands Concerts en soirée



La soirée du vendredi met en vedette des artistes réputés pour placer la tradition chantée à l’honneur : le quatuor féminin Kongero de Suède, le groupe lanaudois Hommage aux aînés et la formation Super Parquet d’Auvergne qui surprend par sa musique psychédélique, planante et dansante.