Une chaleureuse réussite pour cette 14e édition du Festival Chants de Vielles

Le soleil intense a fait rayonner les lumineux artistes de Chants de Vielles au grand bonheur de milliers de festivaliers qui ont pris part, les 29, 30 juin et 1er juillet, à la 14eédition du festival.



Cette édition, haute en couleur et en chaleur, est une grande réussite qui donne un bel élan au comité organisateur en vue du 15e anniversaire de ce festival folk, trad et acoustique en 2019. « On garde en mémoire les prestations extraordinaires et de grande envergure, les ateliers réunissant des artistes de différents milieux, les activités rassembleuses, mais également les sourires ainsi que les liens qui se créent et se solidifient année après année », souligne le président Nicolas Boulerice.





Plusieurs éléments expliquent ce succès. Après 14 ans d’existence, les organisateurs ont acquis une précieuse expérience et une grande connaissance des artistes de l’heure et ceux à découvrir, tant au Québec, qu’en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’une envie de toujours se renouveler et se dépasser. « De plus en plus de gens connaissent et attendent Chants de Vielles. Ils sont fidèles au rendez-vous et nous l’apprécions grandement. Nous savons qu’il y a encore un large public à conquérir et tant d’avenues à explorer pour la suite alors c’est très motivant! », explique Geneviève Nadeau, directrice générale.



Les Grands Concerts en soirée ont ébloui le public!

Trois mémorables soirées ont ébloui les spectateurs à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Vendredi, La Nuit du Chant avec le quatuor suédois Kongero, le groupe lanaudois Hommage aux aînés et la formation d’Auvergne Super Parquet a lancé les festivités de belle façon. Samedi, la plus grosse foule de la fin de semaine était présente pour La Veillée de la Rive avec PylawaK, Les Poules à Colin et le spectacle du collectif SOLO composé des formations de renommée mondiale Le Vent du Nord et De Temps Antan. Le collectif a d’ailleurs officiellement lancé son CD « Notre album SOLO », qui sera disponible à l’automne, lors d’un 5 à 7 durant le festival. Dimanche, le Grand Concert de Clôture Entre chiens et loups a donné lieu à une finale exceptionnelle avec un spectacle en primeur de la Fanfare Monfarleau, le trio européen Tondo avec Gilles Chabenat, grand maître de la vielle à roue, et le trio Molsky's Mountain Drifters avec le légendaire Bruce Molsky.





Du gros bonheur aussi pour les petits!

La première édition du camp musical préfestival pour enfants, le vendredi 29 juin, a été une expérience très enrichissante pour les participants. L’Espace Trad Famille, autre nouveauté, a aussi été très apprécié et fréquenté durant les trois jours de l’événement. La programmation incluant des ateliers, spectacles jeunesse et le P’tit Bal Folk s’avère une formule gagnante qui reviendra l’an prochain.



Et plusieurs autres beaux moments…

Le festival déploie aussi plusieurs moments forts, toujours très aimés, comme le Banquet de campagne avec méchoui, le concert Aubade à l'église, les Promenades chantées en bateau-dragon sur la rivière Richelieu et le Défilé de chanteurs, musiciens et curieux. Autant d'activités qui insufflent à Chants de Vielles une ambiance particulière, transformant le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu en lieu où l'on s'offre la fête en partage.



Merci à nos partenaires et commanditaires 2018 !

L’organisation, basée sur un modèle communautaire et écoresponsable, est très fière de la réalisation de cette 14e édition et tient à remercier les artistes, les bénévoles, les gens de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le Club des AlliéEs du festival, ainsi que ses partenaires financiers. L’apport de chacun fait une énorme différence.



Chants de Vielles a été rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires gouvernementaux dont le Conseil des Arts et Lettres du Québec, Patrimoine Canada, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères, les MRC et CLD de la Vallée-du-Richelieu et la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour une 5e année, la scène principale arborait fièrement les couleurs de la compagnie Bonduelle, partenaire majeur de l’événement, clin d’œil à son usine de l’autre côté de la rivière, à St-Denis-sur-Richelieu.

Rendez-vous pour une 15e édition des plus festives!

Réservez ces dates : 28, 29 et 30 juin 2019