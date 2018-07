Exposition solo des œuvres de l’artiste Jean-Paul Roy à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu présente les œuvres de Jean-Paul Roy. Ses œuvres seront exposées dans nos locaux (886, rue Saint-Pierre à Saint-Roch-de-Richelieu) du 14 au 29 juillet 2018. Jours et heures d’ouverture : mercredi au dimanche de 10h00 à 16h00.

Natif de Québec, Jean-Paul Roy habite maintenant Saint-Roch-de-Richelieu. Dès son enfance, il démontre un talent naturel pour le dessin.

Devenu adulte, il s’inscrit à l’Institut des arts appliqués de Montréal pour s’initier à la peinture à l’huile et à l’acrylique. Par la suite, il s’appliquera à parfaire son art en apprenant différentes techniques auprès de plusieurs professeurs, dont Garo et Victor. Se considérant d’abord comme un peintre de forme et de mouvement, ses sujets sont réalistes et variés. Il apprend aussi différentes techniques de modelage à l’École des arts visuels de Westmount, à partir de modèles vivants et en fait des bronzes.

En 2013, il entreprend de suivre des ateliers de sculpture avec Euclide Cormier, sculpteur sorelois reconnu. Il écrit aussi de la poésie depuis plusieurs années.

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Liliane Pelletier, coordonnatrice au numéro de téléphone 450.846.2285 ou par courriel à info@maisondelaculturedesaint- roch-de-richelieu.org .