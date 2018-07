Appel de projets pour les artistes, écrivains et organismes artistiques

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et l’agglomération de Longueuil, avec la collaboration de Culture Montérégie, lancent le 2e appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’agglomération de Longueuil.

Les artistes et organismes professionnels résidant sur le territoire de l’agglomération, qui comprend les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, ont jusqu’au 28 septembre 2018 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Soutien aux artistes et aux organismes

Dans le cadre de l’appel de projets, les artistes professionnels et les organismes artistiques peuvent compter sur les services-conseils de Culture Montérégie pour la préparation de leur dossier. Celles et ceux qui souhaitent déposer un projet sont invités à communiquer avec Sabrina Brochu, agente de développement à Culture Montérégie, afin de vérifier leur admissibilité et de s’assurer que leur projet répond aux objectifs et aux conditions du programme. Les services-conseils sont gratuits et offerts à tous. Coordonnées : sbrochu@culturemonteregie.qc. ca, 450 651-0694, poste 222.

Pour connaître tous les détails des quatre volets du Programme de partenariat territorial de l’agglomération de Longueuil, soit Soutien aux artistes et aux écrivains professionnels, Soutien aux organismes artistiques professionnels, Soutien à la mobilité pour les artistes et Soutien à la mobilité pour les organismes, il est nécessaire de visiter le site Web du CALQ, section Aide financière, onglet Aides régionales, au calq.gouv.qc.ca.