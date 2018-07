Mélina Laplante à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur- Richelieu est fier d’accueillir Mélina Laplante. L’auteure-compositrice-interprète montera sur la scène Hydro-Québec le 15 août prochain.

Originaire d’une famille chamblyenne passionnée de musique, Mélina Laplante a appris très jeune le piano et le chant. Lors de son enfance, elle a développé son oreille musicale à travers les artistes québécois puis, a découvert tranquillement les styles anglophones à l’adolescence. Lors de cette période, elle a été membre et soliste de la chorale A Cappella de son école secondaire et a gradué d’une technique en musique et chanson du Cégep Marie-Victorin. Après plusieurs formations musicales, elle se rend aux quarts de finale de l’émission La Voix en 2014. Cette expérience lui permettra de lancer un mini-album en 2017 comprenant six chansons originales en français, qu’elle aura la chance d’interpréter devant la foule vivante de l’International de montgolfières.

La diversité de Mélina l’amène à s’inspirer de tous les genres musicaux. Elle travaille actuellement sur son nouvel album qui, cette fois-ci, sera d’une écriture anglophone et inspiré des grands artistes américains tels Sam Smith et Adèle. Ce projet enrichissant est son coup de cœur 2018 de sa carrière. Elle le décrirait d’influence soul/pop aux couleurs de la musique européenne anglaise. Dans cet album, un objectif important pour la jeune artiste est la recherche de véracité, autant dans sa voix que dans les instruments qui l’accompagnent.

Pour vous procurer des billets et passeports, visitez le : montgolfieres.com dès maintenant !

La 35e édition de l'International de montgolfières aura lieu du 11 au 19 août 2018.