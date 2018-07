Camps estivaux des Muséales à Mont-Saint-Hilaire

S’adaptant aux besoins des familles, Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire proposent des camps de jour estivaux conçus pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Grâce à leurs programmations éducatives spécialisées et adaptées, une expérience inoubliable axée sur la découverte de l’art, de la culture et du patrimoine vous attends cet été!

Sur la piste des Amérindiens !

Du 8 août au 31 août 2018

La Maison amérindienne, propose une multitude d’activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques sur le thème des Premières Nations. Les enfants débuteront leur aventure en découvrant le mode de vie de différentes Nations amérindiennes puis ils poursuivront leur expérience en s’imprégnant des œuvres de grands artistes tels que Jean-Paul Riopelle et Frank Polson, puis ils approfondiront leurs connaissances du respect de la Terre-Mère. Cette programmation, spécialement conçue pour solliciter les apprentissages liés aux domaines des arts, de l'éthique, de l'univers social et de la langue française, est offerte sous deux semaines thématiques en alternance.

L’art dans tous ses états !

Du 8 août au 31 août 2018

Le Musée des beaux-arts propose différentes activités créatives sous des thématiques riches et diversifiées. En redécouvrant le corps humain, les enfants s’initieront aux œuvres de Picasso, aux corps élancés de Giacometti, ou encore, au genre de l’autoportrait. En repensant la nature, ils auront la chance de voir les différentes façons de la représenter, que ce soit par le dessin en plein air, par l’inspiration de Vincent van Gogh ou du Groupe des Sept. Ils voyageront ensuite autour du monde pour y découvrir l’art japonais, néo-zélandais ou mexicain. L’été se terminera avec trois journées sur l’art canadien.

Les camps de jour estivaux des Muséales de Mont-Saint-Hilaire sont ouverts du lundi au vendredi de

9 h à 16 h. Il est possible d’y inscrire son enfant à la semaine, à la journée ou à la demi-journée. Un service de garde est également disponible.

Renseignements et réservations : 450 464-2500 (La Maison amérindienne) et 450 536-3033 (Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire)