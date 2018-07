Félix Cano et Gérald Parent en duo chez à la galerie d’art[o]

Les expositions Blanc du peintre Félix Cano et Envol du sculpteur Gérald Parent sont présentées conjointement du 3 août au 9 septembre à la galerie d’art[o].

Leurs œuvres se côtoieront donc durant un peu plus d’un mois, afin d’offrir aux visiteurs une exposition harmonieuse. Félix Cano et Gérald Parent ont leur univers respectif et créent indépendamment l’un de l’autre. Cependant, ils sont réunis grâce à la direction artistique de la coop.

Comme le mentionne Micheline Proulx qui en fait partie : « Les styles artistiques des deux artistes se marient bien. »

Félix Cano présente Blanc, exposition composée de tableaux de différents formats et tirée de son projet : Vert, Blanc et Rouge, couleurs du drapeau mexicain. « L’évocation de l’appartenance et de l’identité, dans ma peinture proche de l’abstraction, ne comporte pas de déclarations idéologiques ou politiques quelconques : elle est plutôt la base sur laquelle se développent des sujets formels propres à la peinture », explique-t-il.

L’artiste s’intéresse aux défis techniques de la peinture, particulièrement à ceux propres à l’utilisation de différents médiums.

« Tel un oiseau libéré de sa cage l’Envol parle de se libérer de nos peurs, de nos croyances et de nos limitations qui créent des blocages dans nos vies. Des formes aériennes et organiques réalisées à partir de cordes et fils de papier suggèrent cette libération, cette renaissance », précise Gérald Parent. Parfois perçus comme des contraintes, les nouages représentent aussi le pouvoir qu’a l’artiste de changer les choses, selon les décisions qu’il prend. En ce sens, l’Envol parle de l’éveil de soi.

Le vernissage de l’exposition, qui se poursuit jusqu’au 9 septembre 2018, a lieu le vendredi 3 août à 17 h, à la galerie art[o]. Les artistes vous y attendent.

À propos d'art[o]

Art[o] est une coopérative de solidarité artistique et culturelle œuvrant à la promotion des arts et des artistes dans le Haut-Richelieu. Pour toutes les informations concernant les activités, les intéressés peuvent consulter le www.cooparto.com ou composer le 450 346-9036 durant les heures d’ouverture.