Bons coups culturels 2018 : Appel de candidatures

Le comité organisateur de la soirée Es Arts 2018 lance un appel de candidature afin de recueillir des suggestions de bons coups culturels réalisés dans la région, entre le 2 octobre 2017 et le 3 septembre 2018.

Les bons coups culturels visent à souligner les événements et les projets qui contribuent à l’essor et à la diffusion de la culture dans le Haut-Richelieu et qui se démarquent notamment par :

leur originalité ou nouveauté ;

leur rayonnement sur un large public ;

la notoriété et les retombées obtenues pour le milieu.

Dix bons coups culturels seront sélectionnés par le comité organisateur, et le public sera appelé à voter pour sa réalisation préférée cet automne. Les gagnants seront connus lors de la soirée Es Arts 2018 qui aura lieu le 20 novembre, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean.

Pour soumettre votre dossier, remplissez le formulaire, disponible en cliquant ici, ou sur demande au 450 357-2157 poste 2163.

Les dossiers seront acceptés jusqu’au 4 septembre 2018, 16 h.