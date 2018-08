Plongez dans l'univers d'Aline Flore François à la bibliothèque Saint-Luc

La Coopérative art[o], en collaboration avec le Service des loisirs et des bibliothèques, est fière de présenter l’exposition « Dans ma bulle » de l’artiste Aline Flore François, du 8 août au 24 septembre au Salon Rouge de la bibliothèque Saint-Luc.

« Dans ma bulle, j’expérimente le rêve d’un monde doux et magique, libre d’aller où mon imagination s’aventure. Comme la bulle, je vogue dans les méandres de la vie. Parfois, je flotte dans un univers coloré et parfois, je rencontre des expériences texturées. Alors je m’épanouis. », explique l’artiste, détentrice de formations en art et en relation d’aide.

L’inspiration que lui procure la foule oriente sa carrière vers les événements en direct et son amour pour l’humain la guide vers des séances de « portraits inspirés ».

Ayant son hypersensibilité comme moteur lors des périodes de création, Aline Flore accueille ses émotions et ses ressentis. C’est d’ailleurs en eux qu’elle cherche sa vérité. Lorsqu’elle est en équilibre avec elle-même, l’artiste prend ses pinceaux et laisse couler le flot créatif à travers son corps. Son plus grand rêve est d’inspirer la planète en lui proposant un miroir coloré et texturé de ses richesses.

Une démarche artistique significative

Les œuvres d’Aline Flore sont un miroir de paix inspirant pour le monde à travers les couleurs et les reliefs de la vie. Pour elle, tout est une question de ressentis et chaque élément de ses créations a une signification particulière. L’artiste peint essentiellement sur des canevas de toutes les dimensions ainsi que sur des panneaux de bois. Pour transmettre ses messages, Aline Flore intègre dans ses créations, des textures telles que les coquilles d’œufs, le sable, le tissu, le papier ou même le verre. Sa palette de couleurs vives installe l’harmonie de l’œuvre finale.

Vernissage

Le public est invité au vernissage qui a lieu le mercredi 8 août, à compter de 17 h, au Salon Rouge de la bibliothèque Saint-Luc. L’entrée est gratuite alors profitez de l’occasion pour venir échanger avec Aline Flore.