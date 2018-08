Une programmation « 100 % ado » pour les 12 à 17 ans à la Ville de Chambly

Pour souligner la fin des vacances, la Ville de Chambly et l’organisme POSA/Source des Monts invitent les ados de 12 à 17 ans à participer à la 7e édition de l’événement jeunesse Party dans ma cité, le vendredi 24 août de 15 h à 21 h au parc Gilles-Villeneuve.

Des nombreuses activités proposées

De 15 h à 19 h 30, les jeunes pourront participer à plusieurs activités sur le thème « Tiki ». Au programme : bar à jus et à bonbons, jeu d’évasion, surf mécanique, course de « kart » à pédales, « Volley Pong », tatouages à l’aérographe, kiosques de nos partenaires, et bien plus ! Afin de bien faire vivre la thématique, les participants sont invités à porter un accessoire tropical.



Soran et Claudia Bouvette monteront sur scène en soirée

Une programmation de spectacles est également prévue spécialement pour les jeunes :

Dès 18 h, la chanteuse Claudia Bouvette sera sur le site afin de les rencontrer. Elle débutera son spectacle à compter de 19 h 30 en réalisant des défis proposés par l’animateur, suivi d’une prestation musicale en guise de première partie.

À 20 h, ce sera au tour de Soran de monter sur scène. Ce jeune musicien, ayant notamment captivé la foule lors de son passage à l’émission La Voix IV en 2016, offrira un spectacle à son image, dévoilant en primeur ses plus récentes compositions.

Des breuvages glacés et des hot dogs seront distribués gratuitement pour les jeunes de 12 à 17 ans (quantité limitée) sur présentation d’une carte d’identité à l’accueil.

Des animateurs seront sur place pour assurer la surveillance. En cas de pluie, seule la partie spectacle aura lieu.