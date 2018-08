Le TopPop: la référence de la chanson francophone de 1900 à 2000

Depuis 1982, Marc Savoy travaille à répertorier des titres de chansons francophones afin de les replacer en ordre chronologique. Son objectif? C'est de développer une source de références pour les professionnels et les mélomanes au sujet de la chanson francophone internationale.

En 2001, il a reçu la médaille d’or de La Renaissance Française au titre du ‘’folklore francophone’’ en reconnaissance pour ses travaux de recherches.

En 2002, il a publié le répertoire TopPop Francophone de la chanson populaire 1900 – 2000. Cet inventaire est la référence de la chanson francophone. Il répertorie plus de 20 000 titres de chansons populaires francophones, recense plus de 3 250 interprètes de chansons provenant de plus de 48 pays.

Les radiodiffuseurs et chercheurs doivent avoir accès à un outil de référence par excellence.

En 2004, un site a été développé pour internet. Le www.toppop.ca est un outil de référence pour aider à la promotion de la chanson francophone. Au cours des quatre premières années, le site a obtenu un million de pages lues et ce million a été largement dépassé depuis. Le www.toppop.ca est toujours en ligne depuis.

En 2014, des liens Youtube ont été ajoutés sur une page du site TopPop.ca afin que les gens puissent regarder et écouter les chansons grâce aux liens. Cette même année la TopPop Radio fut créée. Son contenu est 100 % francophone. On peut désormais écouter la TopPop Radio 24 heures par jour, pour enchanter votre mémoire.