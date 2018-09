L’exposition Une rivière d’âmes de Guy Langevin à Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives

Du 14 septembre au 20 novembre, l’artiste visuel Guy Langevin présentera le fruit de son travail des derniers mois à l’Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives avec l’exposition Une rivière d’âmes.



Depuis sa sortie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, en 1977, Guy Langevin a acquis une grande notoriété dans le milieu de la gravure, principalement à cause de son utilisation de la manière noire, un procédé particulier qui permet un travail complexe de la lumière. Les œuvres réalisées avec cette technique affichent une gamme impressionnante de teintes du noir jusqu’au blanc. Pour avoir amené la manière noire ailleurs que dans ses retranchements traditionnels, Guy Langevin a remporté en 2013 le « Prix pour le dépassement de la technique » au Festival international de Mezzotinte de Ekaterinbourg en Russie. Il est également l'un des fondateurs de l'atelier Presse Papier et de la Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières.



Les œuvres de Guy Langevin s’inspirent de la dualité pour s’imposer dans toutes leurs contradictions, que ce soit entre l’ombre et la lumière, la persistance et la fugacité ou le flou et la précision. Le vernissage se tiendra le 14 septembre à 17h à l’Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives situé au 30, boul. Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu.