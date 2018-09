Ne manquez pas l'exposition Transparence d'Hélène Lessard

La coop art[o], en collaboration avec la Corporation du Fort Saint-Jean, est fière de présenter l’exposition Transparence de l’artiste Hélène Lessard du 19 septembre au 7 novembre, à la salle Grand Fort du Collège militaire royal de Saint-Jean.

Hélène Lessard s’est souvent questionnée sur le sens qu’on devait accorder à l’expression “démarche artistique” et, à chaque fois, l’image qui s’imposait à elle était celle d’un randonneur, équipé de sa carte, de sa boussole et de son guide, et qui savait parfaitement quels sentiers balisés emprunter pour arriver à destination. À quoi sert d’atteindre l’objectif qu’on s’est fixé si on en évacue ce qui constitue l’essentiel de la véritable pratique artistique, c’est-à-dire l’audace, le risque, la découverte et surtout le doute ?

Le courage de cette artiste exceptionnelle lui ouvre la porte d’un univers particulièrement dense et riche. Dans ce nouveau monde la matière brute, les couleurs débridées et l’instinct pur s’associent pour former un tout qui transcende la réalité. Pour Hélène Lessard, l’élan artistique part avant tout d’une émotion qui se traduit comme elle peut sur la toile. Ensuite, elle la façonne et en réinvente le sens dans un discours qui fait parler les couleurs.

« La peinture est le canal de communication et de communion où tout est possible. Je suis une exploratrice qui trouve son plaisir dans la découverte d’un itinéraire inconnu. Je ne peins pas pour prouver ce que je sais faire, je peins pour être bousculée, questionnée, transformée par les formes, les images, les couleurs, transformée par la peinture elle-même. » C’est en ces mots qu’Hélène Lessard parle de son art.

Le vernissage de l’exposition Transparence a lieu le mercredi 19 septembre, à 17 heures. Hélène Lessard sera à la salle Grand Fort du pavillon Dextraze afin d’accueillir les visiteurs. L’entrée est gratuite. Profitez de l’occasion pour venir admirer ses œuvres et faire une incursion dans son univers. Le public est invité à communiquer avec la Corporation du Fort-Saint-Jean pour connaître les heures pendant lesquelles il est possible de visiter en composant le 450 358-6600