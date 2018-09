Atelier de calligraphie offert à Saint-Basile-le-Grand

Dans le cadre des 22e Journées de la culture et inspirée par la thématique annuelle « Les Mots », la Ville de Saint-Basile-le-Grand invite la population à prendre part à un atelier d’expérimentation sur la calligraphie.

Offert autant aux jeunes qu’aux adultes, cet atelier est une occasion de découvrir l'art ancien de tracer les lettres comme le faisaient les moines, les rois et les magiciens du Moyen-Âge!

L'animateur, le calligraphe Luc Saucier, évoquera le contexte historique de la calligraphie, fera des démonstrations et présentera son porte-folio. Les participants pourront toucher les outils anciens et pourront s'exercer à tracer quelques lettres à la plume-feutre biseautée. L’activité est gratuite!

INFORMATIONS SUR L’ACTIVITÉ

Date : Dimanche 30 septembre

Lieu Bibliothèque Roland-LeBlanc, située au 40, rue Savaria à Saint-Basile-le-Grand

Horaire : Pour les 9 à 14 ans : de 13 h 15 à 14 h | Pour les Adultes : de 15 h 15 à 16 h 45

Places disponibles : Maximum de 12 participants par atelier.

Inscription obligatoire.

Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne, téléphoner à la bibliothèque au 450 461-8000, poste 8500 ou encore vous présenter à la bibliothèque.

À PROPOS DES JOURNÉES DE LA CULTURE

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme à but non lucratif dont la mission est de faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du développement individuel et collectif en favorisant la participation citoyenne à la vie culturelle.