La Fête des arts de Saint-Basile-le-Grand dévoile la programmation de sa 21e édition

Cette année aura lieu la 21e édition de la Fête des arts, à Saint-Basile-le-Grand, les 20 et 21 octobre prochains. Encore une fois cette année, c’est une programmation étoffée qui est présentée, incluant des éléments désormais traditionnels et plusieurs nouveautés

Le cœur de cet événement est encore une fois l’imposante exposition de plus de 40 artistes peintres, sculpteurs, photographes et artistes de la relève. Les œuvres présentées sont d’une grande qualité et permettent aux visiteurs d’avoir un aperçu de la diversité des talents du Québec. Certains artistes feront également de la création devant public, dans l’espace prévu à cet effet à même la salle d’exposition.

De son côté, la salle d’exposition de la relève présentera également des œuvres d’enfants d’âge préscolaire, réalisées dans la cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant en 2017.

Au chapitre des nouveautés, l’exposition intitulée Le Défi des artistes , conçue spécialement pour l’occasion. Dans le cadre de ce projet, les artistes exposants étaient invités à créer une œuvre en s’inspirant soit d’un poème ou d’une pièce musicale imposés. Accompagnées d’un court texte expliquant l’inspiration de l’artiste, les œuvres seront exposées dans une salle dédiée où la musique choisie sera diffusée et où le poème sera affiché.

NOUVEAUTÉ – L’art numérique

En grande primeur à Saint-Basile-le-Grand, les gens de tous âges pourront expérimenter une technologie permettant de créer une murale interactive virtuelle , sur les murs d’une des salles du Centre civique Bernard-Gagnon, sans y laisser de trace permanente. Les arts numériques prenant une place de plus en plus importante dans le paysage culturel, il allait de soi que la Fête des arts devait en présenter un aperçu. L’activité est une réalisation de l’entreprise ALTKEY et permet d’entrevoir les possibilités alliant l’art et la technologie numérique.

Les ateliers participatifs et d’expérimentation

En plus de pouvoir participer à l’embellissement d’une maisonnette habituellement utilisée pour le Marché champêtre de Noël, les visiteurs pourront tester leur créativité par divers ateliers de création et d’expérimentation.

Pour les adultes :

– Atelier de photo avec téléphone intelligent – Samedi, de 10 h à 12h;

– Atelier intergénérationnel de peinture – Samedi, de 13 h à 15h;

– Atelier de dessin « Connaître son enfant intérieur » - Dimanche, de 13 h à 15 h;

Pour les enfants de 5 ans et plus :

– Peinture projetée à la manière de Riopelle – Samedi, de 10 h à 11 h 30

– Le pointillisme selon Georges Seurat – Samedi, de 13 h à 14 h 30

– À la manière de Banksy et ses pochoirs – Samedi, de 15 h à 16 h 30

– Autoportrait à la manière de Van Gogh – Dimanche, de 11 h à 12 h

– Collage appétissant selon Arcimboldo – Dimanche, de 13 h à 14 h 30

– Sculpture animale selon Anne Duverger – Dimanche, de 15 h à 16 h 30

Consultez le site web pour les détails. La réservation est requise pour ces activités.

Les activités spéciales

Le samedi soir, le public est invité à venir encourager les équipes d’artistes qui s’affronteront lors du 5 à 7 Impro en couleurs , une joute d’improvisation artistique. Les résultats du match seront quatre toiles collectives uniques, qui seront, dès le lendemain, remises à une personne chanceuse qui aura voté pour sa toile préférée.

Le dimanche 21 octobre, à 10 h, l’artiste invitée Isabelle Malo, grandbasiloise, présentera sa conférence, intitulée « Ma passion : l’art design », où elle expliquera sont parcours et les liens qu’elle fait entre son art et sa formation en design.

Finalement, c’est à l’occasion de la cérémonie de clôture, le dimanche à 16 h, que la Municipalité annoncera quelles œuvres seront acquises et viendront enrichir la collection municipale d’œuvres d’art. Ce sera aussi l’occasion de divulguer les prix Coup de cœur du public, de procéder au tirage des œuvres réalisées lors du 5 à 7 Impro en couleurs et de faire le tirage des prix de participation parmi tous les votants.

La Fête des arts est un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 20 octobre, de 10 h à 19 h et le dimanche 21 octobre, de 11 h à 17 h , au Centre civique Bernard-Gagnon.

Pour tous les détails sur la Fête des arts, consultez le site Web villesblg.ca/fetedesarts. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en composant le 450 461-8000, poste 8600.