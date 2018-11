Succès pour la première édition du Festival de films de la Montérégie

Lors de la délibération des juges, l’humoriste Pascal Cameron fut invité à offrir une courte performance sur la scène afin de divertir les gens pendant la période de délibération des juges. La comédienne et porte-parole du festival, Valérie Cadieux, était aussi présente afin de discuter avec les spectateurs et les réalisateurs des films en nomination.

« Nous avons la chance d’avoir un jury exceptionnel de gens ayant de grandes compétences dans le domaine de la vidéo. Forts de notre expérience avec notre ancien festival (le Festival de Films de Saint-Denis), nous présentons un produit encore plus près des festivals de films populaires. Aussi, la venue de notre porte-parole ajoute de la renommée à notre événement. Valérie Cadieux est une personne extraordinaire, les gens sont très heureux de la rencontrer » explique François Forget, président de la compagnie Kaméléon Productions.

L’édition 2018 fût un grand succès, ayant fait de nouveaux adeptes dans 4 municipalités lors des projections, soit Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Beloeil. Le festival sera transformé en OBNL afin de se développer davantage et offrir un calendrier exceptionnel en 2019. le comité organisateur désire poursuivre la vocation du festival et permettre une plus grande diffusion des courts-métrages à un large public en plus de dynamiser l’offre culturelle de la région.

Le festival est produit conjointement par la compagnie Kaméléon Productions et High5. Ces deux entreprises seront à nouveaux associés pour l’édition 2019.