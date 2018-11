Le rire au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Gala Comédie Star Centre dentaire Singer, 8e édition du spectacle bénéfice de la Fondation du Cégep, aura lieu le jeudi 28 février prochain au Théâtre des Deux Rives.

Le seul Gala d’humour en programmation régulière qui met en vedette nos grands de l’humour, Gala Comédie Star présente cinq humoristes chevronnés qui viennent à tour de rôle présenter un numéro de 20 minutes, leur « one- man-show », ce qui procure au Gala une qualité unique.

Cette soirée hilarante sera animée par Stéphane Fallu avec la participation de : Cathy Gauthier, Olivier Martineau, Martin Petit et Rosalie Vaillancourt!

Joignez-vous au Dr Jean-Luc Rhéaume, propriétaire du Centre dentaire Singer, partenaire majeur et président d’honneur de l’événement : « Prendre la décision de poursuivre des études post-secondaire est une étape importante dans la vie de nos jeunes. Rendre l’environnement, le soutien et la qualité des services propices à leur réussite est primordial pour moi. Nous sommes grandement fiers de contribuer au développement de ces ressources qui aident nos jeunes à devenir ce qu’ils ont rêvé! ».

Achetez vos billets dès maintenant!

Les billets sont présentement en vente au coût de 40 $ à la Fondation du Cégep et à la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC). Des frais peuvent s’appliquer lors de l’achat à la SPEC.

Il est aussi possible de se procurer un forfait souper-spectacle, incluant trois services et une consommation, aux restaurants Le Nautique, Les Frères Moreau ou L’Imprévu au coût de 100 $ à la Fondation du Cégep.

Finalement, un forfait groupe au coût de 35 $ par billet est également offert lors de l’achat de 10 billets ou plus.

La Fondation du Cégep

En participant à cet événement, vous appuyez la cause de l’éducation en soutenant les étudiantes et étudiants dans leur réussite et faites preuve de vision et de proactivité! Les personnes diplômées du Cégep sont la relève de notre société!

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Fondation au 450 347-5301, poste 2459.