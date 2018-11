Le 6 novembre prochain, on parle culture en Montérégie

Le 6 novembre prochain, Culture Montérégie invite les milieux artistique, culturel, municipal et d’affaires à une journée de conférences et de collaboration qui se tiendra au Théâtre de la Ville à Longueuil. Des conférenciers réputés y parleront d’appartenance, d’innovation et d’attractivité en lien avec le territoire.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de provoquer la rencontre d’une centaine de participants parmi les élus, les gens d’affaires, les artistes et les gestionnaires culturels pour réfléchir sur l’attractivité, l’appartenance à la Montérégie et son développement artistique et économique, explique Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Nous avons réuni des gens qui, comme nous, sont convaincus que la culture et les arts constituent une carte maîtresse dans le jeu du marketing territorial et de l’exploration de nouvelles possibilités en entreprise. L’inspiration et la collaboration seront les leitmotivs de cette journée. »

Programme de la journée

Entre autres invités pour alimenter les échanges et les discussions, on compte Philippe Demers, cofondateur de l’agence MASSIVart et initiateur du festival Chromatic, Kristian Manchester, force créatrice majeure de nombreuses campagnes internationales conçues par l’agence Sid Lee. Ils ouvriront la journée avec une conférence sur des projets particulièrement inspirants de collaboration et d’intégration de l’art dans le développement de marques distinctives. Geneviève Desautels, présidente et cofondatrice d’Amplio stratégies, présentera un projet développé par son entreprise, avec la participation du comédien Denis Bouchard, utilisant le théâtre pour développer l’intelligence émotionnelle et répondre aux enjeux de gestion des entreprises.

Plusieurs autres invités de renom sont également de la programmation de la journée : Miguel Aubouy, conseiller Innovations collaboratives – Université de Sherbrooke, Virginie Proulx, fondatrice et directrice générale de Statum marketing territorial et conseillère municipale de Rimouski, Mathieu Lachapelle, éditeur en chef de Dînette magazine, Paul Viau, préfet de la MRC Les Jardins-de-Napierville et président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie, Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe’s Canada, Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire et Manon Trépanier, libraire copropriétaire de la Librairie Alire.

Les billets sont en vente sur le réseau lepointdevente.com au coût de 50 $ (35 $ pour les membres de Culture Montérégie). Tous les renseignements se trouvent sur le site de l’organisme au www.culturemonteregie.qc.ca. Culture Montérégie remercie chaleureusement le Théâtre de la Ville pour son accueil. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.