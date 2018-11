« Symfolies de Noël » passe à Richelieu

Le spectacle « Symfolies de Noël » se déroulera en développant 3 thèmes dans le décor convivial d’un salon familial. Le répertoire est tout aussi invitant : la frénésie d’avant Noël, la veille avec sa magie et le jour de l’an festif!

Il en résulte un joyeux mélange de folie, et de « jeu » entre les chanteurs, les musiciens et le public. Le concert promet d’être festif, rempli de sourires et de ce dont nous avons tant besoin lors de la période des fêtes...d’amour!