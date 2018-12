C'est parti pour les Grands Prix du livre de la Montérégie 2019. Pour soumettre un titre à l’un ou l’autre des trois prix décernés en 2019 : Remplir le formulaire d’inscription . Voir site de l'AAM: www.auteursmonteregie.com

Faire parvenir quatre (4) exemplaires du livre à l’AAM par Postes Canada. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec Martine Richard pour les lui remettre en main propre : 450 321-9558 ou aamonteregie@gmail.com Pour participer aux Grands Prix, il faut d'abord être membre de l'AAM.

L’œuvre présentée doit avoir été publiée à l’intérieur des dates suivantes : Prix Arlette-Cousture (fiction) : entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 Prix Philippe-Béha (album jeunesse) : entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 (prix bisannuel)

Prix Essai: entre le 1er janvier 201 3 et le 31 décembre 2018 Plus de détails à propos des prix attribués en 2019 sur le formulaire d’inscription.

La remise des Grands Prix du livre de la Montérégie aura lieu en mai 2019. FORMATION DES JURYS - Chacun des trois jurys des Grands Prix sera formé d’auteurs et de professionnels issus du milieu littéraire et culturel (libraires, bibliothécaires, professeurs). Nous nous efforçons le plus possible de solliciter l’expertise de gens issus de différents coins de notre région et aussi hors Montérégie.