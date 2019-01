Philippe Bond fera rire pour une bonne cause le 28 février prochain

Le Gala Comédie Star Centre dentaire Singer au profit de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu recevra Philippe Bond lors de sa présentation qui aura lieu le jeudi 28 février prochain au Théâtre des Deux Rives.

En effet, Philippe Bond a confirmé sa présence au 8e spectacle bénéfice de la Fondation du Cégep à la suite du désistement de l’humoriste Cathy Gauthier, ne pouvant être présente pour des raisons familiales.

Rappelons que le Gala Comédie Star présentera cinq humoristes chevronnés qui viendront à tour de rôle présenter un numéro de 20 minutes, leur « one- man-show », procurant ainsi au Gala une qualité unique.

Cette soirée hilarante, animée par Stéphane Fallu, mettra donc en vedette Philippe Bond, Olivier Martineau, Martin Petit et Rosalie Vaillancourt!

Joignez-vous à Samuel Benny, président de la Fondation et partenaire de l’événement : « Nous croyons fermement que l’éducation est l’un des seuls grands leviers de transformation durable des communautés. Nous voulons positionner la philanthropie en éducation pour transformer de façon durable l’avenir de notre région. L’argent investi ici a des retombées permanentes dans notre communauté, et pas seulement économiques. L’objectif de la Fondation est d’optimiser la contribution citoyenne de chaque individu. Des gens qui contribuent à l’économie et à la richesse collective en travaillant, qui prennent soin de leur santé physique et mentale, qui s’impliquent dans la démocratie en réfléchissant par eux-mêmes, des parents, des voisins, des employés et des dirigeants proactifs, pour une communauté dynamique et impliquée! »

Achetez vos billets dès maintenant

Les billets sont présentement en vente au coût de 40 $ à la Fondation du Cégep et à la Société pour la promotion d'événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC). Des frais peuvent s’appliquer lors de l’achat à la SPEC.

Quelques billets souper-spectacle sont également disponibles, incluant trois services et une consommation, aux restaurants Le Nautique, Les Frères Moreau ou L’Imprévu au coût de 100 $.

Finalement, un forfait groupe au coût de 35 $ par billet est également offert lors de l’achat de 10 billets ou plus.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, communiquez avec la Fondation au 450 347-5301, poste 2459.