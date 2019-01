Appel de projets pour le Fonds cultuel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu

La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu relance le Fonds culturel et invite les artistes et organismes de son territoire à lui soumettre des projets. Vous avez une idée d’un projet novateur et porteur? Vous êtes un individu ou un organisme qui œuvre en faveur du développement culturel de l’ensemble du territoire? Soumettez votre idée et qui sait, vous verrez peut-être votre projet subventionné!

Pour connaître la politique de gestion du Fonds et toutes les modalités qui s’y rattachent, les artistes ou les organismes intéressés sont invités à consulter le document Fonds culturel : cadre et modalités à la rubrique Politique culturelle de l’onglet Culture sur le site Internet de la MRC au www.mrcvr.ca. On y trouve également le formulaire de demande pour soumettre sa candidature et présenter son projet.

La date limite de dépôt des projets est le vendredi 22 février 2019. Les demandes peuvent être acheminées à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu de deux façons : par courriel à l’adresse ccloutier@mrcvr.ca ou par la poste au 255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville, Québec J3G 0B7.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Caroline Cloutier, agente de développement culturel de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, par téléphone, au 450 464-0339, poste 2102, ou par courriel, à ccloutier@mrcvr.ca.

À propos du Fonds culturel

Rappelons que le Fonds culturel a vu le jour grâce à la participation financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), puisqu’il découle de l’entente de développement culturel signée entre la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et le MCCQ. Une somme totale de 20 000 $ est disponible pour l’année 2019, et ce, pour financer l’ensemble des projets qui répondront aux critères de l’appel.