Transformation numérique et réseaux sociaux au coeur e deux webinaires de Culture Montérégie

Culture Montérégie, avec la collaboration de la Direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications, poursuit ses actions visant une plus grande appropriation du numérique en culture.

Les 13 et 20 février prochains, l'organisme propose aux intéressés deux webinaires traitant de transformation numérique et de réseaux sociaux dans les milieux culturels et artistiques.

Lors du premier webinaire, les experts Ressac partageront des outils concrets et des exemples inspirants pour valoriser votre pratique et maximiser vos événements. Ils vous donneront les clés pour comprendre le rôle des plateformes sociales, en fonction de vos objectifs.

Voici quelques thèmes qui seront abordés :

1er webinaire | 13 février 2019 | midi

Implications de la transformation numérique dans le monde de la culture;

Quelle plateforme choisir en fonction de ses objectifs;

Forces et possibilités des diverses plateformes (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube...);

Utilisation stratégique des profils personnels, des pages professionnelles et des groupes;

Meilleures pratiques de création de contenu.

2e webinaire | 20 février 2019 | midi

Publicités numériques - possibilités et meilleures pratiques;

Qu'est-ce que le SEO?

Stratégies de "review marketing";

Maximiser la visibilité de ses événements par les réseaux sociaux;

Utilisation efficace des "Facebook live" et "stories Instagram".