Place à l'art en février et en avril à la Ville de Richelieu

La Ville de Richelieu révèle ses talents locaux. En effet, dans le cadre de son 150e anniversaire de fondation, Richelieu fait place à l’art en organisant trois expositions qui se tiendront en février et en avril.

Les amateurs de photo ainsi que les artistes visuels de tous âges pourront y illustrer leurs talents. Les expositions se tiendront le 23 février au centre communautaire Amédée-Ostiguy (110, 7e Av. Richelieu) et les 27 et 28 avril, au chalet du parc Florence-Viens (900, rue des Oblats, Richelieu).

Des partenariats indispensables

Ces trois projets artistiques ne sauraient se faire sans collaborateurs et Richelieu a été choyée sur ce plan. La Maison des Jeunes de Richelieu prête main-forte en conviant les créateurs de 18 ans et moins, à soumettre une œuvre sous le thème « Le Richelieu du futur » lors de l’exposition du 23 février.

L’exposition photo, réalisée en partenariat avec le Ministère de la Culture et des Communications, convie quant à elle les amateurs de photographie à proposer des clichées sur le thème « Richelieu en image ». 12 photos seront sélectionnées pour faire partie d’une exposition permanente dans un des parcs de Richelieu, en plus d’être publiées dans le calendrier 2020 de la Ville. Les photos seront dévoilées les 27 et 28 avril prochain. Au même moment, l’organisme Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC) offrira une activité familiale en marge de l’exposition d’œuvres d’art.

Soulignons finalement l’apport considérable des bénévoles du comité du 150e anniversaire de Richelieu dans l’organisation de l’exposition d’art visuel des 27 et 28 avril. Pour Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, toutes ces occasions sont à saisir, car « L’art n‘est pas seulement une façon de s’exprimer, mais c’est aussi un excellent moyen de rassembler la communauté autour d’un projet créatif. »

Pour s’inscrire

Les gens qui souhaitent participer au concours photo (27-28 avril), ainsi qu’à l’exposition d’art visuel (27-28 avril) ont jusqu’au 22 mars pour soumettre leurs œuvres. Les jeunes qui souhaitent participer à l’exposition « Le Richelieu du futur » (23 février), ont quant à eux jusqu’au 8 février pour faire leur inscription. Pour en savoir plus sur ces événements, il est possible de consulter le site internet de la Ville de Richelieu. ville.richelieu.qc.ca/ Richelieu150

Richelieu

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!