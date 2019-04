Danse-thérapie pour les aînés de Beloeil

Connaissez-vous le Centre national de danse-thérapie? C'est un département des Grands Ballets Canadiens de Montréal et, depuis septembre 2017, on y offre des cours de danse adaptée et de danse-thérapie à des clientèles variées.

La danse peut apporter tellement de bienfaits à toutes sortes de personnes et c’est ce qu'on y met de l’avant avec tous les programmes proposés sur place : des cours de danse adaptée à des enfants et des adultes autistes, à des personnes ayant une déficience intellectuelle, des gens atteints de la maladie de Parkinson et, depuis l’automne dernier, à des jeunes ayant des handicaps physiques, grâce au célèbre danseur hip hop Lazylegz.

En 2019, l'entreprise s'étend hors de Montréal, plus spécifiquement pour le cours Danse-thérapie pour adultes : 50 ans et plus. Il est offert par une danse-thérapeute, qui travaille avec les participants sur les objectifs physiques, thérapeutiques et sociaux de chacun. Depuis le 16 avril, ce cours a lieu tous les mardis, de 13h à 14h, à l’école de danse Ann Brockman de Beloeil, et ce, jusqu’au 18 juin.

