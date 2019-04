Cinq projections extérieures en Montérégie pour les amoureux de cinéma

Le jeudi 18 avril dernier, se tenait, à la Maison des Gouverneurs, à Sorel-Tracy, le lancement de la nouvelle édition du Festival de films de la Montérégie. À l’occasion, Kaméléon Productions, le studio de création High5 et IPIX.tv étaient sur place pour procéder au dévoilement de la programmation 2019 de la deuxième édition du festival ainsi qu’au nouveau président d’honneur du festival, Jules Falardeau.

Le Festival de Films de la Montérégie a pour mission de mettre en valeur la réalisation de courts métrages et de permettre la diffusion d’œuvres cinématographiques à un large public. Le réalisateur, Jules Falardeau, qui a collaboré à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels a accepté avec grand plaisir d’être le président d’honneur du festival. Les films seront choisis parmi tous les courts métrages reçus lors de la période d’inscriptions et ceux-ci devront notamment s’adresser à un public général.

Durant la saison estivale 2019, l’organisation propose 5 projections extérieures dans quelques municipalités de la Montérégie : Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Denis-sur-Richelieu, Sorel-Tracy, Huntingdon et Sainte-Madeleine. Une projection intérieure sera également présentée à la maison de la culture Villebon lors d’une soirée spéciale. Le film Une Colonie de la réalisatrice Geneviève Dulude-De-Celles sera présenté devant public sous la présence de la réalisatrice. La grande finale du festival aura lieu à la salle Georges-Codling de la ville de Sorel-Tracy, le 11 octobre 2019. Lors de cette projection, 10 films seront sélectionnés et présentés devant public et jury. Les juges devront décerner la palme d’or au meilleur film et un trophée sera aussi remis par le public pour le film coup de coeur. Lors de cette soirée festive, les spectateurs auront aussi la chance de découvrir l’humoriste Marylène Gendron et de faire la rencontre de Jules Falardeau.

Rappelons que le Festival de films de la Montérégie prend sa source dans un autre festival. En effet, depuis sa fondation en 2014, le Festival de Films de Saint-Denis offrait une soirée de projections en plein air et décernait les prix lors de cet événement. En fondant le Festival de Films de la Montérégie, le comité organisateur désirait poursuivre la vocation du festival et permettre une plus grande diffusion des courts métrages à un large public en plus de dynamiser l’offre culturelle de la région.

La période d’inscription étant officiellement lancée, nous vous invitons à faire parvenir vos films d’une durée de 12 minutes et moins et s’adressant à un public général (G) avant le 21 juin 2019. Les inscriptions sont gratuites. Rendez- vous sur le site Web du festival pour compléter le formulaire au lien suivant : festivalfilmsmonteregie.ca