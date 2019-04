Découvrez la Catalogne et Barcelone tout en humour

Une nouvelle ciné-conférence : BARCELONE & LA CATALOGNE - en humour sera présentée prochainement au Cinéma Beloeil. Ce sera l’occasion de découvrir un récit de voyage présenté par l’animateur humoriste Brian Mentis et le réalisateur Yannick Gervais. L'activité est prévue pour le dimanche 5 mai 2019 à 13h.

Une des plus belles régions d’Espagne, la Catalogne regorge d’attraits d’une beauté exceptionnelle. Avec une touche d’humour, nos voyageurs vous feront découvrir l’ambiance animée de la spectaculaire et décontractée Barcelone et ses joyaux architecturaux de Gaudi. Vous visiterez ensuite la région des volcans et la magnifique Costa Brava avec ses falaises bordées de villages côtiers ayant inspirés Dalí. Le voyage se terminera en beauté au cœur de la nature et des vallées verdoyantes que proposent les splendides Pyrénées espagnoles.

Bande annonce : http://www. lesaventuriersvoyageurs.com/ film_detail.php?id=198

Fondateur des Aventuriers Voyageurs, Yannick baigne dans l’univers des voyages et du cinéma depuis plus de 25 ans. Après ses études universitaires en entrepreneuriat, il a bâti sa vie sur mesure de façon à vivre de ses passions pour les voyages et le cinéma. Chaque année, il voyage de 2 à 3 mois afin de découvrir de nouvelles destinations, et a réalisé plus d’une quinzaine de films de voyage. Âgé de 24 ans, Brian Mentis a d’abord fait des études en radio puis ensuite à l'École nationale de l'humour, d’où il a obtenu son diplôme en 2017. Il a visité l’Argentine, le Maroc et plus récemment l’Espagne pour animer son premier film humoristique : Barcelone & la Catalogne. Présentateur dans l’âme et animateur lors d’événements pour petits et grands, Brian sait charmer son public avec son humour absurde et simplet. N’hésitez pas à le suivre dans son univers sympathique!

Pour assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie de votre Cinéma ou sur www.lesaventuriersvoyageurs. com.