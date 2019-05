Pour une 17e année, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a été l’hôte de la Soirée harpe et poésie, un événement unique en son genre. En effet, le 26 avril dernier, c’est plus de 50 poètes et poétesses de tous âges qui ont présenté leurs œuvres devant une foule de plus 150 personnes, au son de la musique de la harpiste Myriam Reid.



Organisée en collaboration avec le poète grandbasilois Pierre Poulin-Piel, la Soirée harpe et poésie évolue d’année en année. Au chapitre des nouveautés en 2019, notons la participation de TVR-9, qui a choisi de retransmettre en direct l’événement. Pour ceux et celles qui l’auraient manqué, l’enregistrement de la soirée est disponible sur le compte YouTube de TVR-9.

Depuis 2012, la Municipalité octroie, lors de cette soirée, le prix Fernande-Pelletier-Neveu à un poète ou une poétesse pour souligner la qualité de son œuvre poétique et souligner son implication envers cette forme d’art. Cette année, le prix a été décerné à Michel Lebreton, un Brossardois qui utilise la poésie comme porte-voix pour s’exprimer librement, pour dénoncer, pour faire réfléchir et surtout pour promouvoir la langue française. Le prix est accompagné d’une bourse de 100 $.



Le Club Richelieu de Saint-Basile-le-Grand a également honoré deux poétesses pour la qualité de leur écriture, soit les Grandbasiloises Chantal Duchesneau et Laurie Dubé, une jeune fille de 16 ans seulement.

Les 83 poèmes de la Soirée harpe et poésie sont maintenant réunis dans un recueil qui pourra être consulté à la bibliothèque Roland-Leblanc. Conformément au plan d’action à l’égard des personnes handicapées, la Municipalité met également à la disposition des citoyens un enregistrement audio de la soirée.

La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à remercier chaleureusement M. Pierre Poulin-Piel pour sa grande implication dans l’organisation de la soirée.