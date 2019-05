Le Festival Chants de Vielles célèbre ses 15 ans sous le signe de la nouveauté

15 ans déjà pour le Festival Chants de Vielles de Saint-Antoine-sur-Richelieu, lauréat du Prix Patrimoine 2019 de Culture Montérégie, qui présente des artistes exceptionnels en chant et musiques trad, folk et acoustique.



Plusieurs nouveautés pour souligner cet anniversaire : maintenant 4 jours de festivités du 27 au 30 juin, un site plus chaleureux et un spectacle haut en couleur du Cirque Alfonse à l’église le samedi.

Parmi la soixantaine d’artistes du Québec, d’Amérique du Nord et d’Europe, mentionnons notamment la présence du groupe Le Vent du Nord avec de nouvelles chansons du 10e album ainsi que de la légendaire formation Le Rêve du Diable qui propose une rétrospective de ses 45 ans de carrière.