Succès de MAILLAGE NUMÉRIQUE : le futur, maintenant, devant nos yeux

Hier, le jeudi 2 mai, l’événement MAILLAGE NUMÉRIQUE a rassemblé une cinquantaine d’entrepreneurs, d’artistes et d’intervenants culturels au Théâtre Lac-Brome, à Knowlton, pour assister à la présentation succincte de huit projets d’arts numériques, tous azimuts.



Culture Montérégie, avec l’appui de la Direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des Communications, était particulièrement fier de lancer la deuxième soirée MAILLAGE NUMÉRIQUE, présentée par AXIOME, pôle artistique interdisciplinaire, avec la collaboration de l’entreprise technologique Up2Blu.

Un écran vivant fabriqué à partir de cellules humaines et de micro-projections numériques. Un astronaute qui change d’univers par la réalité augmentée. Un homme partage son intelligence humaine pour en créer une artificielle et la tester. Le futur, maintenant, devant nos yeux : c’est ça MAILLAGE NUMÉRIQUE.

« C’est la combinaison des penseurs, des créateurs et des artistes qui fait que les projets sont spectaculaires. Le MAILLAGE NUMÉRIQUE fut une occasion de constater le très haut niveau de créativité en Montérégie... une réelle source d’inspiration! », témoigne Geneviève Ruest MFA, Ph D. cand., artiste- chercheur et présidente d’AXIOME.

Créer des liens humains

« Comme ils sont une occasion de rencontre entre différents joueurs de la créativité numérique, ces rendez-vous sont une inspiration essentielle et une possibilité de créer des ponts entre les entreprises du secteur numérique et les créateurs. », souligne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

On peut citer en exemple l’entreprise Up2Blu, pilotée par Luc Larouche, qui vient de quitter Montréal pour s’installer dans de nouveaux locaux à Bromont.



« J’ai été étonné par la qualité des participants et des projets présentés. Je réalise aujourd’hui qu’on n’a rien à envier à Montréal! En plus, j’ai déjà rendez-vous avec une des présentatrices la semaine prochaine. On s’est rendu compte de collaborations possibles entre nos deux entreprises sur certains projets », précise l’entrepreneur qui gravite dans le milieu des technologies depuis pas moins de 30 ans.