Guitare Montréal présente du 24 au 26 mai le Festival et Compétition Internationale de Guitare Classique de Montréal

Un instrument à la sonorité distinctive, une programmation variée, trois jours de rencontres. Afin d’offrir un lieu de compétition de calibre internationale, Guitare Montréal produit annuellement le Festival et Compétition Internationale de Guitare Classique de Montréal. Les activités de jour se tiennent au 8e étage du département de musique de l’école de gestion John Molson de l’Université Concordia, au 1450 rue Guy à Montréal, et incluent des compétitions (certaines ouvertes au grand public), une conférence du Dr Éric Legault, chiropraticien portant sur le corps contre la guitare, ainsi qu'une exposition par de talentueux luthiers et des marchands.

Un vendredi et samedi soir en musique

Les concerts ont lieu à la salle St-Jax situé au 1439 rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. Dès 20 h, les maîtres guitaristes internationaux Brent Crawford, Emma Rush, Louis Trépanier et Johanne Couture, tous canadiens, vous en mettront plein les oreilles. La deuxième soirée de concert toujours avec des maîtres guitaristes, Francisco Bernier (Espagne), Robert Wang (Chine), Giovanni Grano (Italie) et Antonio Duro (Portugal). Deux fabuleux concerts pour un vendredi et un samedi soir en musique.

Les bénévoles de Guitare Montréal vous accueilleront du 24 au 26 mai 2019. Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site de Guitare Montréal: www.guitaremontreal.com et ses pages Facebook guitaremontreal2002 et guitarmontreal.

À propos de Guitare Montréal

Guitare Montréal a été fondé en 2002 par un jeune guitariste, Patrick Kearney, qui cherchait à combler le manque de compétitions de guitare classique au Canada. À la suite de quelques déménagements, Guitare Montréal est au centre-ville de Montréal depuis 2011. En 2012, la direction de Guitare Montréal est confiée à un conseil d’administration qui lui donnera un titre d’organisme de bienfaisance enregistrée en 2013. En 2014, Guitare Montréal a participé à l’année Denis Gougeon de l’SMCQ. En plus de produire un festival annuel, les bénévoles de Guitare Montréal organisent des activités de financement afin de poursuivre la mission.