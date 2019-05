Franc succès pour la fête interculturelle

C’est le lundi 20 mai dernier qu’a eu lieu la fête interculturelle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus de 400 personnes ont assisté à la fête à la Place du marché du Vieux-Saint-Jean. Les 9 exposants qui représentaient leur pays et leur culture, ont fait voyager les citoyens le temps d’un après-midi.



Les exposants avaient décoré leur kiosque avec des objets typiques et originaux de leur pays. Nous retrouvions les exposants de Cuba, de l’Équateur, de l’Iran, du Royaume du Maroc, du Madagascar, du Mexique, de la Tunisie et du Vietnam. Le kiosque de bricolage mené par Élise Guay et ses bénévoles pour la confection de masques à thématique « Carnaval de Rio » a attiré plusieurs familles. Finalement, les citoyens ont pu assister à de multiples prestations, telles que : la danse traditionnelle de l’Iran, des chants du Madagascar, la musique du Mexique et bien plus encore.



L’évènement, organisé par l’Ancre, La Porte Ouverte, Patrimoine l’Acadie, la Société nationale des Québécois et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, a permis de créer des liens, de faire un partage culturel, de faire rayonner le multiculturalisme présent dans la communauté johannaise et de rassembler tous ces gens au nom de la culture.