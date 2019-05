Un été ludique et coloré à Saint-Basile-le-Grand

Le 29 mai dernier avait lieu le dévoilement de la programmation culturelle estivale de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, en présence de nombreux partenaires et représentants municipaux. Encore une fois cette année, concerts, contes, cinéma et fêtes familiales sont à l’honneur. Les Grandbasilois et Grandbasiloises auront l’embarras du choix.

C’est sous la thématique Un monde de traditions que la Fête nationale sera présentée cette année. Les festivités prendront leur envol à 17 h 30 au parc du Ruisseau. Sur place, kiosques alimentaires pour un repas en famille, station de tatouages temporaires et animation de cirque comique par la compagnie théâtrale Le gros Orteil.

S’inscrivant dans la thématique nationale, le Cercle de Fermières sera sur place pour faire des démonstrations de métiers d’art traditionnels. Par ailleurs, la population est invitée à apporter un morceau de tissus (environ 10 cm par 10 cm) pour faire partie de la courtepointe collective. Sur place, les citoyens pourront signer leur pièce de tissus et celle-ci sera jointe aux autres pour créer une œuvre unique, à l’image de la communauté grandbasiloise.

À 20 h 30, c’est le groupe Harmonik, composé de six musiciens, dont deux chanteuses, qui fera danser la foule au rythme des plus grands succès québécois. Le traditionnel feu d’artifice, à 22 h, clôturera la soirée. Le lendemain, la journée débutera avec la messe de la Saint-Jean, en plein air sur le parvis de l’église, à 10 h.

Ciné grand-air

Cette année, c’est dans le stationnement derrière le centre communautaire Lise-B.-Boisvert (103, avenue de Montpellier) que se tiendront les six projections cinématographiques en plein air de la programmation 2019. Les vendredis soirs, à 20 h 45, du 21juin au 26 juillet, apportez vos chaises et couvertures pour profiter de l’expérience. En cas de pluie, les projections auront lieu au gymnase de l’école de la Mosaïque. Voici les films présentés cette année :

21 juin – Astérix - Le Secret de la Potion Magique

28 juin – Le Film Lego 2

5 juillet – Bohemian Rhapsody

12 juillet – Les Abominables Petits-Pieds

19 juillet – Les Crimes de Grindelwald

26 juillet – Une étoile est née

Classiques de la Gloriette

Les deux premiers dimanches de juillet, à 10 h 30, deux concerts seront présentés à la gloriette de l’aire de détente, près de la bibliothèque Roland-Leblanc :

7 juillet – Céline Faucher, chantera les Gens d’ici, d’hier et d’aujourd’hui, accompagnée au piano par Marc-André Cuierrier.

14 juillet – Jean Félix Mailloux et Amir Amiri présenteront leur collaboration intitulée Perséides, au son de la contrebasse et du santour., une combinaison qui crée un univers nouveau, exotique et captivant.

Dimanches sur le parvis

La Municipalité est très heureuse de pouvoir présenter, pour une 13e année, ces spectacles sur le parvis de l’église, les trois derniers dimanches du mois d’aout, à 19 h 30. Encore une fois cette année, c’est une programmation diversifiée qui est proposée au public.

11 août – Andie Duquette, issue de la première saison de l’émission La Voix, viendra enflammer la foule avec ses hits radios et de nombres reprises de grands classiques du rock.

18 août – Le quatuor Les Requins fera danser petits et grands au son des pièces francophones marquantes des années 50 et 60.

25 août – Vincent Vallières, en duo, transportera la foule dans son univers en interprétant ses plus grands succès, issus des sept albums de sa discographie.

Fête de la famille au village

Lors de la Fête de la famille au village, le 8 septembre prochain, de 10 h à 15 h 30, entrez Dans l’univers des super-héros. Aussi venez célébrer l’anniversaire de Basilou, qui soufflera cinq bougies cette année.

Parc de structures gonflables, circuit e-boards, parcours à obstacles, station vélo-pédalo, zone ludique pour toute la famille et animation de foule par Méga-Animation sont au programme! Ne manquez pas également la multitude de kiosques tenus par les partenaires de la municipalité et la cérémonie Arbre de vie, hommage aux Grandbasiloises et Grandbasilois nés ou adoptés en 2018.

Bibliothèque Roland-Leblanc

Du côté de la bibliothèque Roland-LeBlanc, on vous attend avec les contes pour enfants sous la gloriette, qui seront présentés tous les jeudis, à 10 h, du 27 juin au 22 aout, sans oublier le Club de lecture TD, qui s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans, du 21 juin au 7 septembre.

Piano public

Encore cette année, le piano public sera installé à la halte du village, au coin de la montée Robert et de la rue Savaria. Il sera disponible de 9 h à 20 h, tous les jours de l’été, jusqu’au 29 septembre. Tous pourront y exprimer leur créativité musicale.

Un été ludique et coloré s’annonce pour les Grandbasilois et Grandbasiloises! Pour tout savoir, consultez régulièrement le site Web www.villesblg.ca et abonnez-vous aux infolettres et actualités électroniques.

Sur la photo: Stéphane Desranleau, président du Comité de développement culturel, Line-Marie Laurin, conseillère municipal, Josée LaForest, conseillère municipal, Yves Lessard, maire, Denis Vézina, conseiller municipal, Richard Pelletier, conseiller municipal, Lorraine Lacharité, adjointe de circonscription de Michel Picard, député de Montarville