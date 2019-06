Dès le 14 juin, pianotez librement sur les pianos publics

Pour une 3e année consécutive, le Service de la culture, du développement social et du loisir de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les citoyens à pianoter librement sur les pianos publics.

Musiciens ou amateurs, les pianos seront disponibles pour tous du 14 juin au 15 septembre. L’un des pianos sera situé à la Place publique du Vieux-Saint-Jean, ouvert tous les jours de 11 h à 22 h, lorsque la température sera favorable. L’autre piano sera situé au Domaine Trinity et accessible aux citoyens selon l’horaire d’ÉphémèrÉtÉ.



C’est lors de l’inauguration du projet ÉphémèrÉté, le 14 juin au Domaine Trinity, que le coup d’envoi sera donné pour les deux pianos, avec une prestation du musicien Guillaume Martin-Laval. Les pianos seront, par la suite, disponibles pour toute la saison estivale.



Le Domaine Trinity se trouve au 360, rue McGinnis dans le secteur Iberville. Vous trouverez la Place publique en face du restaurant Dorchester au 232, rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean.



Ce projet est possible grâce à l’entente entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le restaurant Dorchester qui a accepté le mandat d’ouvrir et de fermer le piano à la Place publique pour l’été.



Pour plus d’information, veuillez consulter le site maculture.ca.