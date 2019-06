Coup d’envoi des festivités de l’été avec Classica le 8 juin : hommage aux Rolling Stones

La musique des Rolling Stones donnera le coup d’envoi des festivités de l’été 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour une troisième année consécutive, le Festival Classica présentera les plus grands succès d’une formation légendaire du rock en version symphonique. C’est donc Hommage aux Rolling Stones qui sera présenté, gratuitement, ce samedi 8 juin à 21 h au parc Gerry-Boulet dans le Vieux-Saint-Jean.

Ce concert d’une durée de 90 minutes revisitera plus de 50 ans de carrière du célèbre quatuor des bad boys londoniens. Plus de 90 musiciens et chanteurs, dont le soliste Sébastien Plante du groupe Les Respectables, seront sur scène pour offrir une prestation magistrale.

Ce spectacle grandiose est une présentation du Festival Classica, de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Corporation du Fort Saint-Jean. L’accès au spectacle est gratuit. Pour encourager le déplacement en transport collectif, le transport sur les lignes rouge et bleue sera gratuit le 8 juin toute la journée, et ce, jusqu’à minuit. Le stationnement à vélo, avec surveillance, est aussi disponible près du site. Les organisateurs proposent aux citoyens d’opter pour le transport durable et actif pour tous les déplacements.