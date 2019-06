Le 23 juin : Fêtez avec les Frères à Ch'val à Richelieu

La Ville de Richelieu invite ses citoyens ainsi que la population de la région à souligner notre fierté nationale en compagnie du groupe Les Frères à Ch’val. L’événement se déroulera au parc Florence-Viens, le 23 juin prochain, dès 18h.

Sans surprise, les Richelois auront droit à un concert des plus festifs, à des feux d’artifice et à notre traditionnel feu de joie. Plusieurs autres activités et de nombreuses animations sont aussi à prévoir.

Cette année, les célébrations se feront aussi sous le thème du 150e anniversaire de Richelieu. Ce sera l’occasion d’assister au retour d’une tradition richeloise de la Fête nationale, la parade de vélos. Toute la famille pourra décorer son vélo et participer.

Le départ aura lieu à 17h30, au local du Club Optimiste (387, Ch. de Marieville). Le parcours se terminera au parc Florence-Viens, sur le site de la fête. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer à la parade.

Des activités pour toute la famille

Dès 18h, les tout petits pourront participer à un atelier de bricolage. Toute la famille pourra également profiter des nombreux jeux gonflables et de nos jeux de société géants. Maquillage et sculptures de ballons seront aussi offerts à tous.

Le traditionnel feu d’artifice sera présenté à 21h30, puis, les Frères à Ch’val se joindront à la fête à 21h50, pour une fin de soirée endiablée.