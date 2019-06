Buffalo Hat Singers de retour au Grand rassemblement des Coureurs des bois

Dans le cadre de la deuxième édition de sa série de spectacle « Découverte autochtone », La Maison amérindienne, en collaboration avec Diffusion de la coulisse accueillera, le samedi 22 juin à 14h, Buffalo Hat Singers. Un groupe de pow wow contemporain basé à Montréal.

Depuis 2016, le groupe fait partie intégrante du Grand rassemblement des coureurs des bois qui aura lieu cette année le 22 et le 23 juin prochain. Buffalo Hat Singers présente un répertoire de chants traditionnels de pow wow qui sont majoritairement en langue Ojibway. La troupe est reconnue pour faire l’ouverture et la fermeture de conférences dans le réseau des organismes culturels et sociaux pour les autochtones de Montréal en plus de participer aux rassemblements traditionnels.

La troupe est composée de 5 chanteurs, mais aussi de différents danseurs. Le porteur de tambour et chanteur principal, Norman Achneepineskum, est un Anishinabe originaire de la communauté de Pays Plat située près de Thunder Bay en Ontario. Mr. Achneepineskum compte plus de 20 ans d’expérience en tant que chanteur et est reconnu pour sa voix puissante. Auteur-compositeur et interprète, ses textes sont inspirés de son héritage culturel. Il sera bien évidemment au rendez-vous le samedi 22 juin.

L’une des danseuses qui accompagnera le groupe est Barbara Kaneratonni Diabo de la Nation Mohawk. Fière de son héritage, elle danse depuis l’âge de 4 ans. Le talent de Barbara est exceptionnel dans la présentation de ses performances de Danse avec les Cerceaux Autochtones. En plus de donner des spectacles à travers le Canada, elle anime divers ateliers de danses pour les étudiants. Elle sera présente à nouveau cette année pour vous faire rêver et vibrer au rythme de ses pas et de ses cerceaux.

C’est une occasion à ne pas manquer, alors venez en grand nombre pour vous joindre aux festivités! Le spectacle sera présenté gratuitement en extérieur à La Maison amérindienne. Pour plus d’information, contactez-nous au 450-464-2500 ou encore par courriel à l’adresse animation@maisonamérindienne.com.