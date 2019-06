Le Parc Gerry-Boulet en mode party les 23 et 24 juin

Une ambiance de party règnera sur le Parc Gerry-Boulet de Saint-Jean-sur-Richelieu, les 23 et 24 juin à l'occasion de la Fête nationale. Dès 21h, le groupe Lendemain de veille, originaire de la Rive-Sud de Montréal fera swinguer la "bacaisse" dans le fond de la boîte à bois le 23 juin.

Cette formation musicale est composée de cinq jeunes musiciens d’exception et brûle les planches depuis plus de huit ans, ravivant la flamme des festifs de la Fête nationale. Avec son répertoire constitué des meilleures chansons québécoises et du top 40 d’hier à aujourd’hui, Lendemain de veille s’affaire à faire danser et à faire chanter ses foules comme s’il n’y avait pas de lendemain.

De la musique traditionnelle pour célébrer le Québec

Le 24 juin à 20h, ce sera la musique traditionnelle qui sera à l'honneur grâce au groupe De Temps Antan.

Gagnant du Félix de l’album traditionnel de l’année à l’ADISQ en 2018 avec Consolez-vous, la formation trad est reconnue mondialement.

Avec son nouveau spectacle inspiré de son 4e album, Éric Beaudry (voix, bouzouki, guitare), Pierre-Luc Dupuis (accordéon, harmonica, guimbarde, voix) et David Boulanger (violon, voix) en mettent plein la vue avec une performance d’une haute intensité. En salles et en festivals, la formation a séduit le public de plus de quinze pays au cours des treize dernières années. La mise en scène a été assurée par Yann Perreau. Le plus puissant trio trad du Québec sait pousser la sonorité au maximum et laisse également place aux plus belles complaintes. Les échanges spontanés, les fous rires et l’authenticité du groupe lanaudois apportent une fraîcheur à ce spectacle enlevant. Les musiciens s’offrent une musique trad qui leur ressemble et qui saura plaire.