Appel de candidatures - bons coups culturels 2019

Le comité organisateur de la soirée Es Arts 2019 lance un appel de candidature afin de recueillir des suggestions de bons coups culturels réalisés dans la région, entre le 1eroctobre 2018 et le 30 septembre 2019. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 6 octobre 2019, 16 h.



Les bons coups culturels visent à souligner les événements et les projets qui contribuent à l’essor et à la diffusion de la culture dans le Haut-Richelieu et qui se démarquent notamment par :

leur originalité ou nouveauté ;

leur rayonnement sur un large public ;

la notoriété et les retombées obtenues pour le milieu.

Les personnes qui souhaitent soumettre un dossier sont invitées à remplir le formulaire, disponible en ligne au www.maculture.ca , ou sur demande au 450 357-2157 poste 2163. Une description de la réalisation d’environ 200 mots, ainsi que 5 photos de bonne qualité en format .jpeg d’un maximum de 2 Mo chacune doivent accompagner la candidature.



Dix bons coups culturels seront sélectionnés par le comité organisateur, et le public sera appelé à voter pour sa réalisation préférée cet automne. Les gagnants seront connus lors de la soirée Es Arts 2019 qui aura lieu le 19 novembre, au Cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean.