Le décompte est commencé avant la 11e édition des Classiques de la Gloriette

La Ville de Saint-Basile-le-Grand convie ses citoyens à assister aux concerts de la 11e édition des Classiques de la Gloriette, les dimanches 7 et 14 juillet, à 10 h 30, dans l’aire de détente près de la Bibliothèque Roland-LeBlanc.

Apportez votre chaise et vos couvertures et laissez-vous bercer au son de la musique. Du café et des viennoiseries seront offerts pour des matinées des plus agréables.

Le 7 juillet, c’est l’artiste Céline Faucher, qui fera vibrer la gloriette de sa voix, accompagnée de l’excellent chanteur-pianiste Marc-André Cuierrier. Ce spectacle vous fera vivre toute une gamme d’émotions à travers les œuvres de grands auteurs québécois tels que La Bolduc, Clémence Desrochers, Gilles Vigneault, Félix Leclerc et Pauline Julien. Céline Faucher vous fera ainsi faire un voyage dans le temps en incarnant et en chantant les gens d’ici.

La semaine suivante, le 14 juillet, les talentueux musiciens Jean Félix Mailloux et Amir Amiri vous transporteront dans un univers nouveau, exotique qui vous captivera dès les premières notes. Le duo, nommé Perséides, combine les sons envoûtants de la contrebasse et du santour. Les deux musiciens, en pleine possession de leurs instruments, créent une fusion unique qui combine le raffinement de la musique traditionnelle et classique persane avec le jazz et la musique classique occidentale.

En cas de météo peu clémente, les spectacles sont présentés à l'édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau, situé au 9, rue des Roses.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 450 461-8000, poste 8600 ou par courriel à l’adresse suivante loisirs@villesblg.ca.