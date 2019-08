Richelieu fête son 150e anniversaire pour une dernière fois avec Annie Villeneuve

La Ville de Richelieu combinera sa traditionnelle Fête d’automne, au parc Florence- Viens, avec les festivités de clôture de son 150e anniversaire. L’imposante programmation du 14 septembre prochain, entre midi et 22h, notamment la présentation d’une pièce de théâtre interactif, un concert de la chanteuse Annie Villeneuve, des ateliers de cirque et un spectacle son et lumière mettant en vedette notre église.

De nombreuses activités familiales s’ajouteront également au menu. Dès le début de l’après-midi, les petits et les grands pourront venir déguster l’un des maïs et des beignes qui seront distribués gratuitement, avant de se mesurer à une imposante tour d’escalade. Les moins téméraires pourront participer à un tournoi de fers à cheval ou tenter le Jenga géant. Comme toujours, maquillage et jeux gonflables seront aussi au rendez-vous jusqu’à 18h.

Place au 150e anniversaire

Le 150e anniversaire de la Ville de Richelieu et de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours sera également à l’honneur. À 13h, la pièce de théâtre Le bonimenteur, inspirée de l’histoire richeloise, sera présentée gratuitement devant le parvis de l’église. Un Espace du 150e sera également aménagé sur le site. On pourra y retrouver une exposition sur l’histoire de Richelieu, une rediffusion du spectacle du 150e anniversaire et l’espace culturel de la Nation Waban-Aki. À 21h30, un spectacle son et lumière sera également présenté devant l’église. Le site sera d’ailleurs animé dès 19h avec des ateliers de cirque et des activités lumineuses.

Annie Villeneuve en formule souper et spectacle

Pour couronner cette journée, la chanteuse Annie Villeneuve offrira un concert dans la traditionnelle formule souper et spectacle. Les billets réguliers sont en vente à l’hôtel de ville de Richelieu et au IGA Marché Michel Lemieux, au coût de 40$. Nouveauté cette année, ceux qui désireront bonifier leur expérience pourront se procurer l’un des 100 billets VIP en vente dès maintenant. Disponibles au coût de 60$, ces billets incluent une place réservée dans les premières rangées du chapiteau, une épinglette du 150e anniversaire (valeur de 5$) et le vin pendant le repas, lequel leur sera servi dans la nouvelle salle climatisée du centre communautaire.

Pour la programmation complète et les détails de la journée : http://ville.richelieu.qc.ca/calendrier/grande- fete-de-cloture-des-festivites/.