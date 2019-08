Concert autour de l'oeuvre Les Fleurs du mal de Baudelaire

À l’occasion d’une série de concerts autour de l’œuvre Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, l’Agence Station Bleue annonce la venue au Québec de la contralto Marie-Nicole Lemieux. Le coup d’envoi sera donné le mardi 1er octobre 2019 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

Mis en musique par Charpentier, Fauré, Chausson, Debussy, Duparc et Léo Ferré, Marie-Nicole Lemieux, accompagnée du pianiste Daniel Blumenthal, chantera douze poèmes de Charles Baudelaire, tirés du recueil de poésie Les Fleurs du mal. À ses côtés, Raymond Cloutier incarnera le poète, racontant sa vie, Paris, le Second Empire, l’origine de certains vers et récitant quelques poèmes et pages en prose de celui qui amena la littérature dans la modernité.

Une soirée où « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». (Baudelaire)

1er octobre 2019 Montréal SalleBourgie 3 octobre 2019 Montréal SalleBourgie 6 octobre 2019 Beloeil Centre culturel de Beloeil 7 octobre 2019 Québec PalaisMontcalm 9 octobre 2019 Rimouski Salle Desjardins 11 octobre 2019 Saint-Jérôme Théâtre Gilles-Vigneault 13 octobre 2019 St-Jean-sur-le-Richelieu Théâtre des deux rives 16 octobre 2019 Victoriaville Le Carré 150 17 octobre 2019 Longueuil Théâtre de la Ville 18 octobre 2019 Orford Détails à venir 20 octobre 2019 Terrebonne Salle Desjardins

Tous les détails : https://stationbleue.com/ artistes.f/lemieux_ marienicole.php